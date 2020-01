Treviso viene elogiata anche dal Sunday Times: «Capitale del tiramisù»

Un giorno da vivere tra le bellezze di Treviso: Janine Stephen, giornalista di viaggio del prestigioso "Sunday Times", ha dedicato un ampio articolo alla città veneta con una speciale serie di consigli per visitarla dal mattino fino a tarda sera.

L'articolo, pubblicato nell'edizione cartacea di domenica 12 gennaio, porta il titolo di "Off the wall" (fuori dalle Mura, letteralmente) ed è sostanzialmente un tour lungo una giornata tra le bellezze del capoluogo di Marca, definito: «città natale del tiramisù e rivale storica della vicina Venezia. Il tour del quotidiano britannico inizia alle 8 di mattina con una speciale colazione tra le pasticcerie del centro e una visita al Duomo. Dalle ore 10, con l'apertura dei negozi, ci si può concedere un po' di shopping in Calmaggiore oppure una visita ai musei principali del capoluogo. I consigli per il pranzo sono in zona Pescheria e nella vicina piazzetta di San Parisio. A colpire l'attenzione del quotidiano inglese il fatto che i negozi chiudano per pranzo rifiutando i ritmi frenetici delle grandi città e preferendo un ritmo più calmo e tranquillo. Nel pomeriggio la guida consiglia un giro in bicicletta lungo il Sile o una camminata sulle Mura cittadine con una sosta per visitare le storiche porte della città (San Tomaso e Santi Quaranta in particolare. La sera cena alle Beccherie, il ristorante dove la tradizione vuole sia nato il Tiramisù. Il modo più dolce possibile per concludere la propria giornata a Treviso secondo uno dei giornali più letti nel Regno Unito. Dopo il New York Times, il Telegraph e l'Economist anche il Sunday Times non ha perso l'occasione di raccontare le meraviglie trevigiane. Una vetrina fantastica per il sindaco Mario Conte che conclude commentando l'articolo con queste parole: «È fantastico vedere come i giornali di tutto il mondo inizino a promuovere le bellezze e le peculiarità della nostra splendida città».