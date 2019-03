Suoni di Marca presenta Eugenio Finardi: svelato il primo ospite del festival

Partenza fantastica per la nuova edizione di Suoni di Marca. Il concerto gratuito di Eugenio Finardi sulle mura di Treviso dà il via alla lunga serie di annunci del festival trevigiano che andrà in scena dal 18 luglio al 4 agosto.

L'esibizione di Finardi sarà tra le ultime della rassegna musicale. Il cantautore milanese arriverà a Treviso accompagnato dalla sua fedelissima band di musicisti per presentare lo spettacolo "Finardimente". Non si tratta di un semplice concerto ma di una serata fatta di musica e parole pronta a sorprendere tutti i fan del celebre musicista italiano. L'autore di "Extraterrestre" è solo il primo nome di una lunga serie di artisti che quest'estate saliranno sul palco dell'amatissimo festival a ingresso gratuito. La scelta di Finardi rispetta in pieno la tradizione di Suoni di Marca che ha da sempre puntato sui grandi nomi della musica italiana per regalare serate sempre emozionanti al caloroso pubblico di Treviso. Ora che il primo annuncio è stato fatto l'estate in musica di Suoni di Marca può finalmente cominciare.