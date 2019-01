Suoni di Marca: svelate le date della nuova edizione

Il nuovo anno è iniziato solo da poche settimane ma l'estate trevigiana è già pronta ad accendersi grazie all'annuncio della nuova edizione di "Suoni di Marca", il festival che porterà la grande musica nel cuore di Treviso.

Dopo il "trasloco" di Home Festival che quest'anno si sposterà dalla zona dell'ex Dogana al parco San Giuliano di Mestre, la rassegna musicale guidata da Paolo Gatto si appresta a diventare il vero punto di riferimento per gli amanti della musica dal vivo in città. Confermata, prima di tutto, la location dell'evento che sarà organizzato come da tradizione lungo le Mura cittadine con il palco principale posizionato sul Bastione San Marco. Tutto attorno: stand enogastronomici, venditori provenienti un po' da tutta Italia e un'area dedicata ai bambini. L'ingresso, anche quest'anno, sarà gratuito e il festival è già al lavoro per reclutare un imponente staff di volontari pronto a dare il via all'evento. Sono gradite conoscenze e passione per la comunicazione, la scrittura creativa, relazioni pubbliche, social, design e non solo. Le candidature sono aperte e si possono inviare all'organizzazione del festival.

Nelle scorse ore è arrivato dagli organizzatori anche il primo grande annuncio dell'edizione 2019, vale a dire le date ufficiali in cui si svolgerà il festival. "Suoni di Marca" tornerà a Treviso dal 18 luglio fino al 4 agosto 2019. Quasi un mese di musica per la gioia di tutti gli appassionati trevigiani. A questo punto mancano solo i primi nomi degli artisti che saliranno sul palco della nuova edizione. Difficile fare previsioni a riguardo: come sempre ci sarà tanto spazio per la musica italiana ma non è escluso che arrivi a Treviso anche qualche grande artista internazionale per onorare la tradizione di un festival che ha fatto la storia del capoluogo di Marca.