Suoni di Marca: la magia del tango torna sulle Mura di Treviso

TREVISO La seconda serata della ventottesima edizione di Suoni di Marca Festival, venerdì 20 luglio, riporterà il ritmo e la seduzione del tango argentino sulle Mura di Treviso.

Il tradizionale appuntamento che ogni anno il festival a ingresso gratuito più lungo in Italia dedica al tango, avrà come protagonista proprio il pubblico, invitato sulla pedana attrezzata allestita per l’occasione: 400 mq a disposizione dei tangueros che vorranno partecipare alla grande milonga sotto le stelle. La serata Tango y Cielo è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate dagli estimatori del tango, che negli anni precedenti sono arrivati da molte parti d’Italia e anche dall’estero per condividere la suggestione di questo inusuale incontro danzante sulle Mura. E che anche quest’anno hanno già dimostrato di aspettare con impazienza la suggestiva milonga di Suoni di Marca, richiedendo già da tempo informazioni su date e protagonisti agli uffici organizzativi del Festival. Perché, come di consueto, non mancheranno due star del tango, che quest’anno saranno Rino Fraina e Graziella Pulvirenti, ballerini e insegnanti di danza dalle prestigiose carriere internazionali, che dal 2010 formano una coppia nel lavoro e nella vita e presiedono l'associazione En Tus Brazos a Catania e ad Eboli. Colonna sonora della serata sarà la musica dell’orchestra Hyperion Ensemble, compagine che spazia dal tango contemporaneo a quello tradizionale, che ha alle spalle oltre mille partecipazioni a festival e Teatri in tutta Europa e che collabora spesso con musicisti e ballerini di fama internazionale. Ha, inoltre, accompagnato musicalmente numerosi show con varie compagnie argentine, tra le quali “Tangovivo” e “Tango Metropolis”.

Prima e dopo il concerto dell’Hyperion Ensemble, i ballerini potranno danzare con le musiche proposte dal compositore Carlo Carcano Tdj, tra i più apprezzati musicalizador delle milonghe nazionali e internazionali. Artista eclettico dai numerosi talenti, Carcano è stato anche in più occasioni direttore dell’orchestra della Rai al Festival di Sanremo e dell’Ensemble Symphony Orchestra, oltre ad aver affiancato Morgan come vocal coach nella terza edizione del talent show televisivo X Factor. La serata Tango y cielo va ad aggiungersi ai già annunciati appuntamenti di Morcheeba e I’m not a Blonde (30 luglio), Grupo Compay Segundo (1 agosto), Cheryl Porter e l’Orchestra Jazz del Veneto (27 luglio), Willie Peyote (2 agosto), Almamegretta (21 luglio), Sananda Maitreya (Terence Trent D’Arby) e Diodato (19 luglio), Calibro 35 (22 luglio), Marina Rei, Paolo Benvegnù e Sergio Caputo (29 luglio) e Nina Zilli (31 luglio), andando a comporre un programma variegato, ricco di esperienze musicali differenti. Oltre alla musica, dal 19 luglio al 5 agosto Suoni di Marca propone, sulle Mura di Treviso, anche il Percorso del Gusto, la Mostra Mercato e la sua filosofia di festival musicale ecosostenibile che, grazie al coinvolgimento di oltre cento volontari, per lo più studenti, permette anche di sensibilizzare i giovani su temi importanti quali la cooperazione e l’ecologia.