Tartarughe e fantasmi "volanti" nei cieli del Parco degli Alberti Parlanti

TREVISO Domenica 1° luglio appuntamento di fronte alla cedraia di Villa Margherita per la seconda giornata del Weekend con gli Aquiloni al Parco organizzato da Gli Alcuni: protagonisti della giornata Filippo Gallina e Veronica Pedron di Filovola, grandissimi aquilonisti, che con i loro manufatti sapranno intrattenere e incantare il pubblico. Gli aquiloni ideati e costruiti interamente da Filippo e Veronica – che partecipano ai più importanti Festival dedicati a questa disciplina – sono un po’ diversi da quelli che siamo abituati a vedere sulle spiagge: si tratta infatti di AQUILONI STATICI TRIDIMENSIONALI. L’ultima “creatura” degli amici di Filovola è Ruga la Tartaruga, un enorme aquilone dalle dimensioni di 12 metri x 10, alto ben 4 metri.

Filippo e Veronica racconteranno la storia di Ruga, la tartaruga più vecchia che esista sulla terra, che vedremo accompagnata da alcuni amici (una coccinella e un granchio). Maga Cornacchia, invidiosa delle sue dimensioni, ha fatto un incantesimo, facendola diventare piccola piccola. Per sconfiggere la Maga è necessario trovare, insieme ai bambini del pubblico, le 6 uova che la tartaruga ha deposto nel parco… da qui prendono il via le avventure narrate in questa storia magica. In programma due spettacoli: Alle 16,30 SOFFIO DI VENTO con il tenero fantasma Casper, interprete di una serie cartoon di successo e di un film, che vivrà una magica avventura Alle 17,15 LA TARTARUGA, con il nuovissimo ed enorme aquilone di Ruga la Tartaruga e una nuova e avvincente storia da raccontare. Dal Parco degli Alberi Parlanti ci segnalano che per il laboratorio di costruzione aquiloni – che verrà replicato anche domenica, viste le tantissime richieste – i posti sono già esauriti.