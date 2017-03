Un giovane attore trevigiano alla conquista di Hollywood: è il vittoriese Nicola Tombacco

VITTORIO VENETO Nicola Tombacco è un ragazzo di Vittorio Veneto di soli 22 anni, ma già con una lanciata carriera da attore, sia a teatro che al cinema. Con un passato al Liceo Scientifico Pio X di Treviso, Nicola si è laureato con un "Bachelor of Fine Arts" in "Acting" all’AMDA College and Conservatory of the Performing Arts a Los Angeles, tanto che ora sta frequentando una "Scene Study class" con l’acting coach Michelle Danner a Santa Monica. Il giovane è inoltre già membro del "68 Cent Crew Theatre Company" situata al Theatre 68 a North Hollywood e sta anche lavorando part-time come assistente di produzione all’AMDA e come stage manager al Theatre 68 per la produzione del 25° anniversario dello spettacolo “Lusting After Pipino’s Wife”, diretto da Ronnie Marmo.

Per quanto riguarda strettamente la recitazione, Nicola sta attualmente lavorando in “Poison”, un one act scritto dal “Premio Pulitzer”, “Toni Award” e “Academy Award Winner” John Patrick Shanley e diretto dalla rinomata Kay Cole. Questo pezzo ha solo tre personaggi e le altre due attrici sono Kelsey Flynn e Katie Zeiner, il tutto con un testo che non è mai stato prodotto prima e che giovedì 9 marzo è stato presentato in anteprima mondiale, riscontrando un grande successo. Lo spettacolo verrà ora prodotto per più di 20 serate da marzo fino ad aprile proprio al Theatre 68 a North Hollywood. Nello specifico, poi, si tratta di uno show che racconta di Kelly che vuole avere completo possesso del suo ex fidanzato (interpretato da Nicola) e per fare ciò è disposta a tutto, tanto da rivolgersi ad una zingara per comprare del veleno magico che annulla l’anima umana e che farà poi bere all’ex amato.

Non solo "Poison" però, ma anche “The Roman” (titolo per l’America) nei suoi programmi, ossia un feature film ancora in produzione e scritto da David Martin (Direttore Artistico dell’AMDA). Alcuni degli attori presenti nel film sono Marina Benedict, Stefania Spampinato, Andrea Beruatto, William Mesnick, Anthony Mark Barrow e Stu Levin. A fine marzo termineranno però le riprese ed il film verrà rilasciato probabilmente a fine estate e verrà venduto anche in Italia, ma il titolo in italiano deve ancora essere deciso. In questo caso la pellicola racconta di Paolo, un giovane architetto italiano, che vola a Los Angeles per dare una svolta alla sua vita. Atterrato negli States, Paolo dovrà affrontare numerose (dis)avventure grazie anche al supporto di suo cugino (ruolo interpretato proprio da Nicola).



Nel curriculum del trevigiano però anche altri lavori, come ad esempio: “Shine”, un video musicale dell’artista Mondo Cozmo (formalmente Josh Ostrander) per una canzone prodotta da The Universal Republic Records Music Group (“Universal”). Il video in questione è stato girato a Los Angeles, e Nicola fa una comparsata .Infine, da segnalare nel suo Cv, anche “Otra Noche Mas”, un cortometraggio diretto da Brian Beery e scritto da Maria del Mar e filmato da Joe Passarelli. In questo corto Nicola è un personaggio di supporto, un cosiddetto Supporting Character. Insomma, tanti ruoli per una carriera ancora da plasmare ma che già dice molto della voglia di Nicola di "arrivare" al pubblico internazionale.

Gallery