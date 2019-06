Alessandro Preziosi a Mogliano: sarà la star del Tema Cultura Festival

Dal 4 al 31 luglio torna Tema Cultura Festival con un nuovo e imperdibile calendario di appuntamenti. Sarà ancora una volta il meraviglioso scenario della Filanda Motta di Campocroce ad ospitare spettacoli presentati dai maggiori artisti del teatro italiano, incontri con i protagonisti della letteratura contemporanea, un’esibizione di Giovani Palcoscenici e ben 4 workshop per bambini e ragazzi.

IL PROGRAMMA

Da Alessandro Preziosi a Ivana Monti, da Giancarlo Marinelli a Titino Carrara, l’evento, giunto alla sua quarta edizione, si propone di dar voce all’interpretazione straordinaria dei grandi nomi del teatro nazionale, ma anche di promuovere i giovani talenti. Incontri con gli artisti, letture sceniche e coreografie suggestive impreziosiranno le serate del programma: sarà Ivana Monti, una tra le più grandi interpreti del teatro italiano, ad aprire la rassegna, giovedì 4 luglio ore 21, con lo spettacolo “Ecuba e le Streghe”. Un avvincente racconto che dal V secolo a.C arriva fino all’inquisizione ed ai terribili processi per stregoneria, per indagare la coscienza collettiva ed i valori condivisi dalla società in particolari periodi storici: ad ispirare la narrazione, la vicenda della vecchia strega Castracagna, accusata nel 1492 della rotta del fiume Po. Seguirà Giancarlo Marinelli, giovedì 11 luglio alle ore 21, nel presentare “Il silenzio di averti accanto”, la cui lettura scenica sarà affidata agli allievi di Tema Cultura: un’opera letteraria che approfondisce la storia di due fratelli mossi dall’odio e da ideali politici opposti, di una famiglia e un intero paese che dal 1916 arriva fino ai giorni nostri; un romanzo che parla di noi, dei nostri desideri, dei nostri segreti. Ed ancora giovedì 25 luglio la splendida voce di Francesco Zanetti racconterà il suo capolavoro “Le cronache di Fandonia oltre la tazza”: il libro irriverente, satirico e provocatorio parla il linguaggio dei giovani d’oggi, incardinato in una narrazione Fantasy piena di sorprese. Giovedì 18 luglio alle ore 21, in Piazzetta del teatro di Mogliano Veneto, Alessandro Preziosi interpreterà in modo inedito e straordinario “Moby Dick”, tra gli intramontabili capolavori della letteratura americana e mondiale. La lettura di Preziosi, accompagnato dal live eletronics di Paky De Maio, condurrà lo spettatore negli abissi dell’animo umano, per decifrare un labirinto di avventure, simboli e filosofie, alla ricerca di un messaggio di speranza. Alla fine di questo viaggio appassionante, “la balena non è la fatalità del male, ma la possibilità del bene, di trasformare il negativo in positivo”.

Lo spettacolo “La buca del diavolo” di Titino Carrara andrà in scena giovedì 25 luglio alle ore 21: uno sguardo intelligente e nostalgico sulla vita degli attori girovaghi sugli attori girovaghi alla scoperta dei misteri del sottopalco, che fanno del teatro un rito insostituibile e un’opera artigianale di padronanza dei contenuti, di elaborazione creativa e di responsabilità nei confronti del pubblico. Le assi del palcoscenico diventano il confine sottile tra il mondo visibile e invisibile, in bilico tra il sacro e il profano, un mondo senza confini geografici, popolato da eroi, santi e dannati, permeabili alla trasformazione ed in balìa di un destino imprevedibile. Attesissimo, dopo il sold-out della stagione invernale, “Rosso Venezia”, domenica 28 luglio, ore 21. Sul palco la Compagnia stabile La Stanza racconterà la storia della Serenissima, dalla sua nascita alla resa a Napoleone. Un ritmo incalzante che fonde narrazione, musica e immagine in un unico movimento, per dare la sensazione della velocità e del susseguirsi di tutte le vite che hanno segnato la storia della Repubblica di Venezia. La produzione è firmata Tema Cultura, con le coreografie di Cristian Ruiz, musiche di Piero Gracis e Cristina Donaggio, testo e regia di Giovanna Cordova. La rappresentazione sarà preceduta dal concerto-spettacolo “Muzzles”: sul palco due giovanissime promesse Anna Volpato e Marianna Tandura.

Concluderanno la rassegna teatrale Caterina Simonelli e Giacomo Vianello con “R..esistere: 13 buoni motivi per rinunciare al suicidio” (produzione IF Prana), mercoledì 31 luglio alle ore 21.00. L’esibizione, Vincitore del bando Giovani in Scena 2013 (FTS e Teatro Metastasio Stabile della Toscana), Finalista al Festival sulla Resistenza 2014 (Gattatico) e Finalista al playFestival 2.0 (Atir Teatro Ringhiera) parlerà del disagio delle nuove generazioni, la mancanza di prospettive e l’insopprimibile voglia di progettare, nonostante il precariato renda impossibile pensare ad un futuro o una relazione. In un clima surreale, due ragazzi si incrociano proprio nel momento in cui decidono di farla finita, tutto viene rimesso in discussione: l’incontro con l’altro apre la possibilità di cambiare sguardo sulla disperante realtà. Tema Cultura Festival non è solo grande spettacolo, ma un’iniziativa di alto respiro culturale rivolta anche a bambini e ragazzi. Con la direzione artistica di Giovanna Cordova e la struttura organizzativa di Tema Cultura, i più piccoli potranno partecipare il 7-14-21-28 luglio, dalle 10 alle 18, ai nuovi workshop: quest’anno in programma laboratori di teatro, arti grafiche, espressività corporea e vocale a cui si intrecceranno a corsi di pittura e lettura espressiva.