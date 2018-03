Teo Teocoli e Patty Pravo arrivano a Treviso con i loro show al Teatro Comunale

TREVISO Il Teatro Comunale "Mario Del Monaco" di Treviso è pronto ad accogliere un nuovo progetto musicale con interpreti di livello nazionale ed internazionale, per iniziativa di Pagano Events, società trevigiana attiva da 25 anni nel mondo del gaming ed oggi proiettata a diventare un brand di riferimento anche nell'intrattenimento musicale. Pagano Events Spettacoli ha stretto una collaborazione con Teatri e Umanesimo Latino SpA per l'organizzazione di una serie di importanti appuntamenti nel corso del 2018/2019, che arricchiranno la proposta artistica dello storico teatro, con il patrocinio del Comune di Treviso-Assessorato alla Cultura. Il progetto vuole offrire diverse occasioni di incontro, cultura e condivisione nel segno della qualità. Teatri e Umanesimo Latino SpA condivide in pieno l'idea e la gestione del progetto, che porterà a Treviso artisti pop, star del rock e cantautori nonchè i più amati comici italiani.

Ad aprire il cartellone sarà uno dei nomi più rappresentativi della comicità Made in Italy: Teo Teocoli, atteso a Treviso lunedì 9 aprile con il suo nuovo show "Tutto Teo". Un viaggio nel cabaret di qualità all’interno del quale Teocoli, accompagnato da una band, ripercorre i più formidabili monologhi ed aneddoti della sua vita, rievoca le gag più divertenti e porta sul palco le sue più geniali imitazioni: da Adriano Celentano a Felice Caccamo, fino a Maurizio Costanzo, Cesare Maldini, Ray Charles e tanti altri. Lunedì 23 aprile sarà la volta di una vera "musa" della canzone italiana: Patty Pravo. L'ex ragazza del Piper, dopo due anni, sta ripercorrendo l'Italia con il nuovo tour nei migliori teatri. Anche a Treviso proporrà lo spettacolo "..la cambio io la vita che..”, titolo tratto dalla canzone "E dimmi che non vuoi morire", firmata per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. E' il racconto, attraverso la musica, della carriera artistica di Patty Pravo, che eseguirà con la sua inconfondibile voce i suoi successi pop-rock accompagnata dalla sua band.

Il calendario primaverile sarà completato da due date a fine maggio e giugno, che verranno annunciate nella conferenza stampa, convocata venerdì 9 marzo alle ore 12 nel ridotto del Teatro Comunale Mario Del Monaco, incontro in cui sarà illustrato il progetto artistico nel suo complesso. Gli spettacoli del 9 e 23 aprile iniziano alle 20.45. Prevendite già attive con le seguenti modalità: alla Biglietteria del Teatro Comunale Mario Del Monaco, Corso del Popolo 31, acquisto di persona dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 14, il sabato dalle ore 10 alle ore 12.30; acquisto al telefono dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (tel. 0422 540480).

Acquisto online nel circuito www.ticketone.it.