Suoni di Marca 2019: inaugurazione reggae con The Original Wailers

Storico gruppo musicale giamaicano, fondato dalla leggenda del reggae, dello ska e del rocksteady Bob Marley, The Original Wailers daranno il via a Suoni di Marca 2019, il festival a ingresso gratuito più lungo d’Italia.

Il chitarrista e leader della band ha deciso di riunire gli artisti che hanno scelto di onorare la storia della musica reggae, non tentando di ricrearla in modo nostalgico, ma traendone lo spirito e gli intenti originari e traghettandoli attraverso il 21esimo secolo. Porterà sul main stage di Suoni di Marca successi assoluti, passati alla storia, come “No Woman, No Cry”, “Three O'clock Road Block” e l’intera raccolta Legend, 10 volte disco di platino, lavoro discografico che solo nel 1984 ha distribuito circa 27,9 milioni di copie e che ancora oggi raggiunge 250.000 copie vendute l'anno. Giovedì 18 luglio lo storico gruppo, un tempo capitanato da Bob Marley, si esibirà sul Palco San Marco per la loro unica data italiana e sarà pronto a travolgere tutti i suoi fan con le pietre miliari che hanno fatto la storia del reggae. Un appuntamento semplicemente imperdibile.