Debutto hard rock per i trevigiani The Sponges: "Sogniamo Sziget e Home Festival"

TREVISO Somiglia a un vero e proprio viaggio indietro nel tempo, il disco di debutto dei trevigiani "The Sponges", giovane e grintosa band alla ricerca del salto di qualità dopo mesi di gavetta tra sale prove e locali della nostra provincia.

Il gruppo, composto da Alessandro Russo alla voce, Davide Zanella alla batteria, Simone Carnelos alla chitarra insieme all'altro chitarrista Andrea Zanella, era nato come una tradizionale cover band composta da ragazzi con la passione per la musica ma, con il passare dei mesi, il gruppo ha scelto di orientarsi verso la produzione di brani propri ispirati proprio alle canzoni dei mostri sacri dell'hard rock, reinventandole e omaggiandole con uno stile in grado d'essere efficace e convincente anche nel 2018. Da questo esperimento musicale è nato il singolo "Run or Burn", convincente traccia che rispecchia l'andamento generale del primo cd/demo prodotta dalla band trevigiana. Un viaggio straniante alla (ri)scoperta di un genere sempre più snobbato dalle grandi case discografiche d'oggi. La sfida dei The Sponges è quella di provare a conquistare i veri amanti dell'hard rock, riportandoli ad ascoltare la loro personalissima interpretazione di un genere immortale. Grazie a ottime basi strumentali le tracce del disco d'esordio suonano come una cavalcata scatenata a ritmo di rock.

Con queste premesse la band si è iscritta al concorso "Sziget&Home Sound Fest" i cui vincitori potranno essere chiamati a esibirsi su uno dei palchi dei due prestigiosi festival musicali europei. Una bella vetrina per questi giovani cresciuti a pane e hard rock. Le votazioni chiudono domenica 11 marzo. Per sostenere The Sponges questo è il link che dovete cliccare. Se volete invece un assaggio della loro musica qui potete ascoltare il loro singolo d'esordio. Energia pura alla conquista dei grandi palcoscenici della musica internazionale.