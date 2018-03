Tiramisù Day 2018: “sfida” all’ultimo cucchiaino tra pasticceri trevigiani e friulani

TREVISO Finirà la “guerra del tiramisù” tra veneti e friulani, che si è scatenata dopo il successo del libro "Tiramisù. Storia, curiosità, interpretazioni del dolce italiano più amato" (edito da Giunti)? Si spera di sì, grazie anche a un evento eccezionale che si terrà a Bologna nel parco agroalimentare più grande del mondo, FICO Eataly World. Sarà una simpatica “sfida” all’ultimo cucchiaino tra due squadre di pasticceri provenienti da Tolmezzo (Ud) e Treviso, guidate dai rispettivi sindaci: Francesco Brollo e Giovanni Manildo. Al termine dello show cooking, che incomincerà alle ore 12, un classico e dolcissimo “mezzogiorno di cuoco”…, le due brigate di pasticceri e cuochi lavoreranno insieme per offrire a tutti un “tiramisù della pace”, perché questo monumento della cucina italiana appartiene davvero a tutti.

Ci sarà comunque un tiramisù vincitore, come in ogni buon contest: a decretarlo sarà una giuria tecnica, composta da Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, Tiziana Primori, ad di FICO Eataly World, Gino Fabbri, presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri Itaiani, Santi Palazzolo, maestro pasticcere che gestisce la pasticceria siciliana di FICO, oltre ad alcuni giornalisti e critici gastronomici, tra i quali Eleonora Cozzella, giudice di una puntata in esterna di MasterChef, insieme con una giuria popolare: se volete partecipare, potete iscrivervi qui: http://bit.ly/tiramisùDayFICO.

Perché Treviso e Tolmezzo? Sono le due città che storicamente si contendono il merito di aver determinato il successo del tiramisù. In terra friulana, all’Hotel Roma di Tolmezzo la cuoca Norma Pielli ha messo in menù il tiramisù nel 1959, ispirandosi a una ricetta di Pellegrino Artusi. Ma la Marca Trevigiana l’ha lanciato oltre i confini nazionali, grazie al ristorante Le Beccherie, dove Loli Linguanotto e Alba Campeol hanno creato nel 1970 il loro “tirame su”.