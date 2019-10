Tiramisù World Cup, caccia al tesoro culturale per scoprire le bellezze di Treviso

Un modo originale per scoprire Treviso e i suoi tesori, all'insegna del tiramisù, proprio nei giorni della Tiramisù World Cup (dall’1 al 3 novembre). X City Tours organizza una “caccia al tesoro culturale” fatta di quiz che invogliano a indagare su storia, arte e curiosità del capoluogo della Marca trevigiana. E' un'attività aperta a tutti, e per assicurarsi il proprio posto al “Tiramisù Tour Quiz” è sufficiente iscriversi al sito www.xcitytours.com.

Un modo divertente ed originale per scoprire le bellezze e le curiosità di una città come Treviso. Nei giorni della Tiramisù World Cup, quest’anno all’insegna dello “spritz-time”, la X CityTours organizza nel cuore della Marca una caccia al tesoro culturale, a squadre. «E’ un’attività adatta a tutti, svolta in italiano oppure in inglese - racconta Alisa Nesterova, ideatrice e titolare di X City Tours - Può partecipare chi arriva in città per la prima volta, ma anche chi già la conosce e - perché no? - anche chi a Treviso ci abita, ma non si stanca mai di scoprire qualcosa di nuovo dei luoghi in cui vive». Di ogni città, i “Tour Quiz” amano svelare i segreti e raccontare la storia, per sorprendere e coinvolgere gli adulti e i bambini. Il meccanismo è molto semplice: ad ogni squadra (composta al massimo da 6 persone) viene consegnata una mappa con un percorso da seguire, insieme ad un libretto che contiene le domande a cui i partecipanti sono chiamati a dare una risposta. «Se non si conosce nulla della città non ci si deve preoccupare - dice ancora Alisa Nesterova - Per risolvere i nostri quiz, infatti, è sufficiente aguzzare la vista e osservare tutto ciò che ci circonda». «Siamo felici di poter far scoprire la nostra città e di offrire un nuovo contenuto ai partecipanti e al pubblico della TWC - spiega Francesco Redi di Twissen, organizzatrice dell’evento - Con il Tour Quiz si possono scoprire le bellezze di Treviso in maniera divertente e anti-convenzionale: il centro storico con i suoi palazzi eleganti, gli angoli caratteristici e gli scorci più belli. Il tutto in giornate legate dallo “spritz-time”, uno dei momenti caratteristici e conviviali che fanno parte della nostra quotidianità». Dal cuore della città si potrà quindi esplorare tutto il centro storico: un viaggio nel tempo che porterà dalle mura medievali ai palazzi Rinascimentali fino alle zone più moderne. Per tutti i partecipanti dei simpatici omaggi e un premio speciale per i vincitori.