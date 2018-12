Tiramisù World Cup Junior: la madrina sarà la "mamma" di Geronimo Stilton

Chi meglio di una celebre scrittrice di libri per ragazzi poteva essere la madrina della prima Tiramisù World Cup Junior? Ecco allora che l’edizione riservata ai piccoli chef, dagli 8 ai 13 anni di età, avrà come madrina Elisabetta Dami (in foto allegata, ndr.), ideatrice dell’altrettanto famoso gentiltopo Geronimo Stilton, autore e protagonista della fortunatissima serie editoriale di letteratura per ragazzi. In qualità di presidente della giuria, Elisabetta Dami presenzierà alle semifinali e alla finalissima di domenica 16 dicembre, in piazza Borsa presso la Camera di Commercio di Treviso, quando la Tiramisù World Cup Junior arriverà alla sua giornata conclusiva, dopo le selezioni di sabato 15 dicembre (presso l’Istituto “Lepido Rocco” di Villorba) a cui parteciperanno cento ragazzi, accompagnati da un loro genitore (o chi ne fa le veci, ndr.).

«Da oltre un anno stiamo dialogando con Elisabetta Dami per un suo coinvolgimento nella gara - svela Francesco Redi di Twissen, ideatore e organizzatore della rassegna - Per noi è un onore poterla avere come “madrina” della manifestazione riservata ai più piccoli, sia perché rappresenta un personaggio amato da tutti (le storie di Geronimo Stilton vengono tradotte in 49 lingue in tutto il mondo, con oltre 150 milioni di copie vendute, ndr.), sia perché una delle storie del personaggio di Topazia ha avuto per tema proprio il “nostro” dolce ne “Lo strano caso del tiramisù” (Ed. Piemme, 2005)».

Le selezioni si terranno sabato 15 dicembre presso l’Istituto “Lepido Rocco” di Lancenigo di Villorba, alle ore 14 per la ricetta creativa e alle ore 16 per quella originale. Quaranta minuti di tempo, cinque tavoli da 10 postazioni l’una e - al termine delle gare - passeranno il turno solamente i due vincitori per ogni tavolo che avranno totalizzato il punteggio più alto. Per tutte le informazioni, è possibile consultare il sito internet www.tiramisuworldcup.com, da cui è possibile iscriversi alla gara.