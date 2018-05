Toni Capuozzo racconta a Cordignano i luoghi del Sessantotto italiano

CORDIGNANO In occasione della rassegna di eventi Maggio di Cultura 2018, l’amministrazione comunale di Cordignano ha invitato il giornalista Toni Capuozzo a presentare il suo ultimo libro e a parlare con il pubblico del panorama dell’informazione nazionale.

L'appuntamento è dunque per mercoledì 30 maggio alle ore 20.45 presso l’aula magna delle scuole medie di Cordignano, in via Vittorio Veneto. Capuozzo presenterà il libro “Andare per i luoghi del ‘68”, un viaggio, ricco di aneddoti e ricordi personali, che attraverserà gli ultimi cinquant’anni della storia italiana. Il ’68 è stato moltissime cose immateriali: la musica, i poster, Bandiera Gialla alla radio, la scoperta dei “giovani” a livello planetario. Ed è stato anche molte cose materiali: l’eskimo e le Clarks, le minigonne, gli stivaletti, il mangiadischi, il ciclostile e il megafono. Ha generato nuovi modi di fare politica tra autogestioni e assemblearismo, di stare insieme nelle comuni o nelle famiglie aperte, di viaggiare fra nomadismo e misticismo.Ma è stato anche luoghi, alcuni mitizzati: la Trieste di Basaglia, Venezia e Porto Marghera, Trento e Sociologia, Milano e la Zanzara, Firenze, con l’isolotto e Barbana, Torino e la Fiat, Pisa e la Normale, Roma e Valle Giulia, la Sicilia di Mauro Rostagno e Danilo Dolci. La guida di Capuozzo somiglia alle briciole di Pollicino: delle piccole tracce da seguire per intraprendere un percorso attraverso gli anni della nostra storia recente, soffermandoci sulle persone e i luoghi che li hanno resi indimenticabili. Ma lo spirito del ’68 è anche lì a ricordarci che i sentieri tracciati non sono l’unica via per conoscere e attraversare il bosco. Una serata da non perdere per riscoprire una pagina fondamentale della storia italiana, raccontata da una delle voci più autorevoli del giornalismo internazionale.