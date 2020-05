Le tose de Zaia: spopola sui social il gruppo dedicato alle fan del Governatore

Sta raggiungendo numeri da capogiro il gruppo social nato nei giorni scorsi per unire tutte le sostenitrici del Governatore del Veneto, Luca Zaia. Dopo il successo di altre pagine social come "le bimbe" del premier Giuseppe Conte, anche le estimatrici venete di Zaia non hanno voluto essere da meno in queste settimane di emergenza legate al Coronavirus.

In pochi giorni il gruppo ha raccolto quasi 44mila adesioni (43844 ad oggi, lunedì 4 maggio) grazie anche all'ondata di ordinanze e conferenze tenute ogni giorno dal presidente della Regione. Le decisioni prese nella gestione dell'emergenza Coronavirus hanno portato il suo gradimento politico a crescere ancora nelle ultime settimane. "Le tose de Zaia", scrivono le admin nel gruppo Facebook, non vogliono avere "intenti politici" ma raccogliere semplicemente foto e post di omaggio a Zaia, attivando magari anche qualche campagna di donazioni solidali dedicate all'emergenza Coronavirus in Veneto. Tra i post più divertenti comparsi nel gruppo in questi giorni ci sono le foto di Zaia come nuovo protagonista del film "Io sono leggenda" con Will Smith oppure Zaia in versione Garibaldi come eroe dei due mondi. Il Governatore, al momento, non ha ancora commentato pubblicamente l'iniziativa delle sue sostenitrici che, nel frattempo, continuano a raccogliere nuove iscritte diventando, giorno dopo giorno, sempre più numerose.