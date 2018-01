Addio "Al Giardinetto": la storica pizzeria si trasferisce dal centro di Oderzo

ODERZO E' stata per anni e anni un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli opitergini amanti della pizza. Situata a pochissimi metri di distanza da Piazza Grande, cuore del capoluogo opitergino, la pizzeria "Al Giardinetto" è diventata famosa negli anni per la sua ampia varietà di pizze, amate da grandi e piccini.

Facilmente raggiungibile grazie alla sua posizione centralissima, all'ombra del Duomo cittadino, "Al giardinetto" ha ospitato negli anni: cene di famiglia, pranzi di lavoro e incontri tra vecchi e nuovi amici. Potete quindi immaginare lo stupore di chi, nelle scorse ore, ha notato che l'attività aveva improvvisamente abbassato le serrande. Fortunatamente non si tratta di una chiusura definitiva ma semplicimente di un allontanamento a cui seguirà molto presto una nuova inaugurazione. Dal centro di Oderzo il locale ha deciso di trasferirsi nella vicina frazione di Camino, andando a prendere il posto dell'ex ristorante Gaia da Camino. I lavori di ristrutturazione sono iniziati nelle scorse settimane e dovrebbero concludersi entro una decina di giorni in modo da garantire al nuovo locale un'inaugurazione che potrebbe svolgersi già tra la fine di gennaio e i primi di febbraio. "Al Giardinetto" si prepara così a iniziare una nuova vita in una location molto più ampia rispetto alla precedente ma lontana dal cuore di Oderzo che, in tutti questi anni, ha sempre saputo renderla una delle pizzerie più rinomate dell'intera Marca trevigiana.