Tutti in stazione: nella Marca torna il treno a vapore

TREVISO La magia del treno a vapore torna a rivivere nella Marca. Durante la giornata di martedì 1 maggio, la nostra provincia sarà attraversata dalla celebre corsa ferroviaria che metterà in contatto la stazione di Venezia Mestre con quella di Feltre.

In occasione della Festa nazionale del lavoro, l'associazione "A.v.a.p.o. Mestre" ha deciso di organizzare lo speciale viaggio di andata e ritorno a bordo dello storico treno a vapore trainato per l'occasione dalla locomotiva numero 740293 e composto da una serie di carrozze d'epoca, modello "centoporte", a bordo delle quali potranno salire tutti i passeggeri in possesso di regolare biglietto. Durante la sosta a Feltre il treno potrà essere visitato con la possibilità di scattare una serie di foto ricordo all'interno dei vagoni. Dopo la partenza da Mestre, il treno si fermerà nella stazione di Treviso alle ore 10.11 (all'andata) e alle 17.14 (al ritorno). Chiunque fosse interessato ad avere maggiori informazioni su questo meraviglioso viaggio a ritroso nel tempo, può consultare il sito dell'associazione mestrina a questo link.