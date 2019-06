Da Treviso al Friuli: il treno storico torna in viaggio

Dopo le entusiasmanti proposte legate al treno dei giardini che ha visto protagonista Sacile e il treno delle orchidee con meta Osoppo, con l’arrivo delle belle giornate estive un treno con partenza dalla Città di Treviso proporrà i paesaggi e i sapori più autentici del cuore del Friuli: Forgaria nel Friuli.

Saranno ben 5 da qui all’autunno i treni storici che partiranno da Treviso alla volta del Friuli e questo sodalizio fra Veneto e Friuli è stato suggellato qualche giorno fa anche dall’incontro fra il sindaco di Forgaria nel Friuli, Marco Chiapolino e l'assessore al turismo di Treviso, Lavinia Colonna Preti. Il primo sarà proprio il Treno Natura, che partirà domenica 9 giugno da Treviso Centrale alle ore 9, con fermate a Conegliano 9.22, Sacile 9.39, Aviano 9.56, Maniago 10.23, Travesio 10.36, Pinzano 10.43 e arrivo previsto a Cornino alle 11.02. Durante il viaggio in treno, informazioni e approfondimenti di storia, tecnica e cultura ferroviaria verranno forniti dai componenti dell’associazione Museo-Stazione Trieste Campo Marzio. Attraversando la Pedemontana i viaggiatori arriveranno nel comune di Forgaria per un’immersione nella natura e tante proposte che lo porteranno a diretto contatto con i sapori, le genti e gli aspetti più autentici di questo territorio. Molto ricco infatti il programma proposto dall’amministrazione comunale, l’Ufficio turistico e le associazione e realtà del territorio, per mettere in luce importati siti e risorse quali la Riserva naturale del Lago di Cornino, i Laghetti Pakar sino al singolare altopiano di Mont di Prat e i percorsi della Grande Guerra. Tre sono gli itinerari proposti per soddisfare grandi e piccini: il “Griffonday” al Centro visite della Riserva naturale regionale del Lago di Cornino. Una grande festa per imparare, divertendosi, a conoscere e rispettare la natura e l’ambiente attraverso tante attività gratuite per i bambini dai 6 anni, fra cui giochi, trucca-bimbi e animazione. Si consiglia la prenotazione al nr. 0427 808526 entro il 6 giugno. Una pedalata con guida verso il “Museo della Grande Guerra di Ragogna”, dove un esperto illustrerà gli avvenimenti bellici che hanno segnato questi territori, della durata di circa 2 ore e 30 minuti, anche con la possibilità di noleggiare le biciclette anche a pedalata assistita/e-bike. In questo caso la prenotazione è obbligatoria al nr. 0427 809091 o 335.5975322.

Oppure scegliere, con spostamenti in bus navetta garantiti da Saf, una visita guidata alla Mostra delle cartoline dal fronte “Cara Mamma ti scrivo” ed escursione sull’altipiano di Monte Prat di Forgaria, alla scoperta delle orchidee spontanee e altre essenze accompagnati da un esperto botanico. In questo caso è consigliato un abbigliamento per attività outdoor, repellente per insetti e acqua a disposizione (camminata di circa 3-4 km). Al termine dell'escursione, sempre con bus navetta ci sarà il trasferimento alla casa della manualità rurale "Geis e Riscjei". Attività a pagamento (€ 3,50 a persona, gratis sino ai 12 anni). Prenotazione obbligatoria al nr. 0427 808526 entro il 6 giugno. Durante tutta la giornata sarà possibile gustare alla “Sagra della trota” organizzata dall’Ass. Per Cornino presso il campo sportivo comunale, specialità gastronomiche friulane, con un menù concordato (primo, secondo, bevanda e caffè) esibendo il biglietti del treno, al costo di15 euro oppure prenotando direttamente, far riferimento ai locali della zona: Ai Glicini 0427 808026, da Biagina 0427 808050 e l’Agriturismo Verde Friuli 0427 809133. Il rientro da Cornino è previsto alle ore 17.24 con arrivo a Treviso Centrale alle 19.05. I biglietti già in vendita in tutti i canali di vendita Trenitalia, sito www.trenitalia.com, biglietterie e agenzie di viaggio abilitate. Informazioni sul programma: IAT Forgaria nel Friuli 0427 809091 info@monteprat.it- IAT Sacile 0434 737292 - IAT Maniago 0427 709063.