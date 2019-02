Taglio del nastro per il "pastificio", la nuova sede di Ideeuropee

Ideeuropee ha inaugurato ieri sera la sua nuova sede in viale Felissent 10 con un grande evento alla presenza dei volti più noti di Treviso e non solo: dall’assessore regionale Elena Donazzan al sindaco Mario Conte, dall’assessore Alessandro Manera al sindaco Marco Della Pietra, passando per gli imprenditori Fausto Pinarello (Pinarello), Paolo Polegato (Astoria Vini), Oscar Marchetto (Somec), Stefano De Bettin (DBA Group), Valter De Bortoli (Db Group), Stefano Busolin (Ascotrade), fino al mondo dello sport con Riccardo Pittis, Marcelo Nicola, Stefano Pillastrini, Andrea Gracis e Massimiliano Menetti.

Una sfilata d’autorità che ha potuto scoprire in anteprima i nuovi uffici dell’agenzia di comunicazione di Piergiorgio Paladin, che ha rivisitato l’interno dell’edificio di archeologia industriale che nello scorso secolo ospitava il Premiato Pastificio A.M. Zaro. Lo spazio, ribattezzato il Pastificio con la volontà di creare un legame tra passato e presente, vuole essere un crocevia di idee, un ambiente di contaminazione, una fucina di soluzioni. E proprio dal «naming» della location è stato scelto il tema della serata inaugurale, «Di che pasta siamo fatti» che ha permesso agli ospiti di confrontarsi con performances artistiche, musica, spettacoli e il meglio della cucina trevigiana.