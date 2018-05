A Treviso sbarca "Amici animali", nel fine settimana del 26 e 27 maggio

TREVISO Ancora un paio di settimane e viene inaugurata una nuova fiera all’Ippodromo Sant’Artemio di Treviso a Villorba rivolta al grande pubblico: un evento fieristico per la città con al centro gli animali da compagnia nel fine settimana del 26 e 27 maggio. Due giorni per gli appassionati degli animali domestici e da compagnia e per coloro che, non hanno animali ma amano vedere tante specie di animali. La manifestazione si chiama AMICI ANIMALI e vedrà l’esposizione di cani, gatti, uccelli, cavalli, tartarughe, capre e tanti animali della fattoria oltre all’organizzazione durante entrambe le giornate di alcune dimostrazioni ed esibizioni soprattutto con cani e cavalli.

Ricco il calendario di esibizioni con i cavalli: durante le due giornate dressage e piccoli salti, battesimo della sella, dimostrazioni di western show e visita alle scuderie dell’Ippodromo da parte di personale esperto che spiegherà ai visitatori le fasi salienti della vita del cavallo, dalla nascita alla preparazione atletica con accenni relativi all’alimentazione e alla preparazione per la corsa. I cani, grazie alla collaborazione di alcuni allevamenti e scuole della zona, saranno coinvolti in attività di agility dog, obedience e dog show. Molte le razze di gatti esposti, un panorama completo di gatti che offriranno la possibilità a tutti i visitatori di scoprire l’incredibile varietà dell’affascinante mondo felino. Inoltre, ospiti in fiera alcuni alpaca e asini sopra i quali i bambini potranno passeggiare.

Per i numerosi bambini attesi la fiera sarà l’occasione di partecipare ai laboratori didattici gratuiti tenuti dalle diverse realtà coinvolte che sapranno animare in maniera creativa e vivace le due giornate di fine primavera. I bimbi potranno imparare il ciclo della lana e apprendere i vari passaggi che partendo dal latte si arriva al formaggio. Per i più creativi il corso di pittura sulle lenzuola. Dopo il successo dello scorso anno viene riproposto il secondo concorso provinciale della salsiccia grigliata, gruppi di grigliatori si sfideranno in un’entusiasmante gara di cottura di salsiccia e una giuria popolare decreterà il gruppo più simpatico e il gruppo che avrà cucinato la salsiccia più buona e appetitosa. Il programma e gli orari dei vari intrattenimenti sono disponibili nel sito www.amicianimalinfiera.it o alla pagina fb Fiera Amici Animali.

Il costo d’ingresso per la manifestazione è 8 €, ridotto scaricabile dal sito a € 6, sotto i 12 anni € 4 e fino ad un mt di altezza l’ingresso è gratuito. Il parcheggio è gratuito.