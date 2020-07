Andare dal barbiere, il nuovo "punto di fuga" di milioni di italiani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

In questo preciso momento storico, soprattutto da fine giugno, ci ritroviamo in una situazione paradossale, dove l’abitudine persa (o si era improvvisata nel taglio homemade), esplode in un numero sconcertante di prenotazioni dal barbiere di fiducia. È un semplice “taglio” o c’è qualcosa di più? Ecco come Frammenti, artisti di Treviso, contribuiscono alla ripartenza di alcune attività locali: riproducendo il dialogo abituale cliente-commesso all’interno di una barberia ed immortalandolo nel videoclip Punto di Fuga, girato da NP Media e reso pubblico mercoledì 22 luglio sul loro canale youtube. In questa anticipazione Serafino confesserà le fughe d’amore di Frammenti. Trailer: https://youtu.be/U-ThdWurgGY “Punto di fuga” è disponibile su Spotify al seguente link: Ascolta ora: "http://bit.ly/puntodifuga" Leggi di più: "https://www.frammentiofficial.it/progetti/puntodifuga/"