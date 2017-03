Treviso scelta per l'anteprima nazionale italiana del prodotto americano Sperry 7Seas

TREVISO Accade spesso che i grandi marchi della moda internazionale scelgano le due città cardine dell'Italia, Roma e Milano, per presentare i nuovi prodotti che vengono introdotti nel commercio nazionale. Per la prima volta, con grande onore per la città, è stata scelta Treviso come luogo idoneo per la presentazione in anteprima italiana della scarpa Sperry 7Seas, l'ultimo prodotto nato in casa dell'omonimo brand statunitense riconosciuto a livello mondiale e che il 14 Marzo approda per la prima volta in Italia con il suo ultimo successo, sfruttando l'innovativa location del Lazzari Concept Store in pieno centro.

Il noto marchio, riconosciuto internazionalmente per essere stato il primo, nel 1935, a dare vita ad una scarpa da barca e ad introdurre quest'ultima nel mercato mondiale, ha ritenuto che la città veneta, conosciuta anche oltreoceano, possa essere il punto di partenza ideale su cui partire con l'introduzione della nuova scarpa nel commercio italiano. Ad indossare le scarpe Sperry, Dennis Conner quando guidava il team dell’America’s Cup e vinceva il trofeo per gli Stati Uniti nel 1987, i Ramones in uno dei loro celebri concerti e molti altri personaggi di rilievo, che hanno permesso di rendere il marchio e i prodotti Sperry internazionalmente conosciuti e apprezzati già negli anni ottanta, anche nell'oltreoceano.

L'evento risulta quindi essere un onore per la città, considerata per il brand americano la migliore, in quanto riconosciuta per la particolare concentrazione di meritevoli attività sportive qualificate e note in tutto il panorama nazionale ed internazionale oltre che per la predisposizione alla moda e alle novità che questa riserva. Questo e molti altri i motivi per cui Sperry Top-Sider, il marchio statunitense di chi ama il mare, l'avventura e gli sport all'aria aperta, ha deciso, assieme ad Area Sport Distribution, il distributore italiano del brand, di investire su Treviso e sfruttare la capacità della città trevigiana per introdurre il nuovo prodotto nel panorama del consumo italiano, facendo leva sull'abilità che la città ha di introdurre un nuovo prodotto nel mondo dell'economia italiano. Treviso, dunque, sarà la prima ad accogliere ed ospitare il nuovo prodotto in Italia, venendo così riconosciuta a livello nazionale. La presentazione ufficiale del prodotto avverrà il prossimo martedì presso il Lazzari Concept Store a Treviso, un luogo risultato di un intreccio di conoscenze ed esperienze che vengono coordinate tra di loro al fine di garantire al cliente un'offerta di prodotti ricercati a livello mondiale che si adattano ad una clientela esigente e aggiornata.

