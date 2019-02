Il chitarrista trevigiano Augusto Tito alla Carnegie Hall di New York

Augusto Tito compirà vent’anni ad aprile, e domenica 17 febbraio ha già calcato il palcoscenico più famoso e ambito del mondo, quello della Carnegie Hall. Lo ha fatto da vincitore del Primo Premio al Crescendo International Music Competition 2018, che ogni anno seleziona i migliori musicisti internazionali, premiando “coloro che dimostrano talento e dedizione incrollabile”, come recita il bando. Qualità che ha attestato tutte nel suo recital, per il quale è volato a New York con papà Massimo, assieme al quale ha dedicato qualche giorno di visita a musei e teatri della città prima di rientrare a Treviso, dove vive con la famiglia.

Augusto ha iniziato giovanissimo lo studio della chitarra e ha conseguito il Diploma Accademico di primo livello nel 2018 con 110 e Lode presso il Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, e ora studia con il Florindo Baldissera nello stesso conservatorio, dove frequenta il biennio accademico. Si perfeziona costantemente frequentando lezioni individuali, corsi di perfezionamento e masterclass in Italia e all’estero con i migliori Maestri e concertisti del panorama internazionale come Leo Brouwer, Carlos Bonell, Oscar Ghiglia, Eduardo Fernández, Roland Dyens, Hubert Kappel, Stefano Grondona, Paolo Pegoraro, Frédéric Zigante, Andrea Dieci, Bruno Giuffredi, Cecilio Perera, Giorgio Albiani, Luc Vander Borght, Giuseppe Carrer, Elena Casoli, Heiki Matlik.

E non è nuovo alle vittorie, il giovane Augusto, che ha ricevuto oltre venti premi e riconoscimenti in numerosi concorsi nazionali ed internazionali ed è stato più volte invitato a suonare come solista in vari festival chitarristici, dal “Festival Chitarrae” di Fiesole al “Pescara Music Festival” e al “Saluzzo Musica Festival”, passando per numerosi palcoscenici veneti. A Treviso sono stati molto applauditi i suoi concerti nell’ambito del “Festival Chitarristico Mario Castelnuovo Tedesco” e al “Festival delle due città”, e altri impegni concertistici e di studio lo attendono, ora, al ritorno da questa breve e significativa, molto significativa, trasferta americana.