Servizio Civile in Avis: quattro posti disponibili a Treviso

Un’opportunità di crescita e arricchimento personale, umano e professionale. La offre Avis, associazione donatori volontari del sangue, per un anno, a centinaia di giovani tra i 18 e i 28 anni tramite il Servizio civile. A Treviso sono 4 i posti a disposizione: 2 in Avis regionale e 2 in Avis provinciale, entrambe con sede in via ospedale. Gli altri posti sono presso le Avis provinciali di Padova, Rovigo, Venezia e Verona e presso le Avis comunali di Chioggia, San Donà di Piave, Rovigo e Verona. Il servizio civile impegna 25 ore settimanali, dura 12 mesi, prevede un assegno economico mensile e il riconoscimento, ai fini previdenziali, delle attività svolte.

I giovani che scelgono il periodo in Avis aiutano l’associazione nell’accoglienza dei donatori, nella promozione della donazione del sangue nelle scuole e tra la gente, nella chiamata dei donatori, nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, nelle attività di comunicazione e segreteria. Per saperne di più, basta consultare l’apposita sezione sul sito www.avis.it (Unisciti a noi -Servizio Civile) e per Treviso contattare la segreteria di Avis regionale: avis.veneto@avis.it con telefono 0422 405088 o di Avis provinciale allo 0422 405077.