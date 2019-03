A Cendon la prima edizione del "Torneo Treviso" di backgammon

Tecnica, strategia e fortuna. Questo è il Backgammon, un gioco ancestrale che veniva praticato già ai tempi dei faraoni nell'Antico Egitto e che sta diventando sempre più popolare nella Marca dove si terrà il 30 e il 31 marzo il Primo Torneo Treviso a squadre e individuale. A organizzarlo è il Backgammon Club Treviso che ha sede in via Bernardi 14, in una ex scuola elementare che ospita diverse associazioni. Le gare si terranno però a Cendon di Silea, presso il ristorante-birreria L'Imbarcadero. Il programma prevede gli incontri a squadre nel pomeriggio di sabato 30, a partire dalle 16.30. Sono già iscritti team (composti di tre giocatori ciascuno) provenienti da Roma, Milano, Venezia, Caorle, Friuli e Sicilia . La formula prevede match di 7 punti ed eliminazione diretta. Il torneo singolo si svolge domenica 31 con inizio alle 10. E' prevista una categoria unica, gli incontri saranno a 5 punti con orologio. La formula prevede la tripla eliminazione su sette match.

Direttore di gara è Osvaldo De Massimi, presidente del Backgammon Club trevigiano, che commenta: «E' una grande soddisfazione ospitare questo primo torneo a Treviso. Il nostro club, sorto anche grazie all'aiuto di Dal Negro Giochi, è giunto al terzo anno di attività e registra una costante crescita di interesse, anche perchè offre l'opportunità di condividere serate di gioco, generalmente il giovedì, e corsi base o di approfondimento della tecnica». Quali sono le caratteristiche del gioco? «Il Backgammon è intrigante. Innanzitutto per la complessità della tecnica che prevede sia l'attacco che la difesa in contemporanea. Ma serve anche astuzia, accompagnata a strategia, per realizzare blocchi dell'avversario nel cammino delle pedine e per creare vere e proprie trappole che costringono a tornare alla posizione di partenza. Immancabile, poi, Ma bisogna fare i conti con l’alea della fortuna, colpi favorevoli o sfavorevoli sempre dietro l’angolo, ad ogni lancio dei dadi. Le attività? E' in pieno svolgimento il Terzo Campionato Sociale che a giugno declamerà il Campione 2019, con le finali dei play off. Stiamo partecipando anche all’Italian Championship 2019, campionato on-line aperto a tutti i migliori giocatori sul territorio italiano».

Chi è interessato ad avere informazioni, può consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/TVbackgammon/ o il sito bgtreviso.it. Sponsor del torneo è l'Azienda Agricola Conte Loredan Gasparini.