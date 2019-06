Il Treviso Basket e il sogno di promozione in A1: al Botegon ci sarà un maxischermo

Sarà l’incrocio tra le due squadre più attese alla vigilia ad animare Gara-3 della finale del campionato di basket serie A2 2018/2019. La De Longhi Treviso e la Benfapp Capo d’Orlando si sono confermate le due squadre più forti dell’intero lotto di qualificate alla post-season e, lunedì alle 20.45 al PalaFantozzi, duelleranno in una sfida che promette puro spettacolo per un posto nel massimo campionato italiano di pallacanestro, con la TVB che comanda la serie (al meglio delle cinque partite) per 2-0.

La trasferta in Sicilia è però molto distante per la maggior parte dei tifosi trevigiani e, proprio per questo motivo, è stato deciso di installare un maxischermo a Porta San Tomaso per permettere a tutti gli appassionati di vedere in diretta il match (che sarà live anche su Sportitalia) e magari festeggiare una storica promozione tutti insieme. In caso si inaspettata sconfitta, il maxischermo è previsto anche per Gara-4 mercoledì sera. La partecipazione sarà libera e gratuita per tutti grazie alla collaborazione tra Antica Osteria "Al Botegon", Jibo's, TVburger e Terrazza San Tomaso.