Brooke di Beautiful testimonial di un brand di abbigliamento sportivo made in Treviso

TREVISO Un brand made in Treviso dedicato all’abbigliamento sportivo che, nato nel locale, si è espanso all’estero conquistando primati negli Stati Uniti, in Australia e in Sud Africa, con un occhio di riguardo al mercato europeo e, ovviamente, a quello italiano. Si chiama “Ride Your Dreams” ed è il progetto creato dal trevigiano Alberto Bettiol, dalla moglie Chiara Della Pietà, da Katherine Kelly Lang e dal compagno Dominique Zoida, dedicato all’ideazione e produzione di abbigliamento sportivo. Galeotta fu una tappa del Giro d’Italia in cui Alberto Bettiol e la moglie conobbero Katherine (nota ai più come Brooke, della famosa telenovela televisiva Beautiful) e il compagno Dominique Zoida. L’incontro, però, diede vita a quello che oggi è un progetto di grande valore e forza, che ancor prima di espandersi nel pieno del suo boom in Italia ha già conquistato importanti vette del panorama statunitense, australiano e africano. Ride Your Dreams è una società italiana che si occupa dell’ideazione, produzione e vendita di accessori e abbigliamento sportivi, con una particolare predisposizione al mondo del triathlon, non a caso grande passione che accomuna Alberto Bettiol con Katherine Kelly Lang. “Non è stato per niente facile avere la fiducia delle aziende quando presentavamo il progetto ancora prima che si concretizzasse” spiega il CEO della società “abbiamo ricevuto una grande delusione da parte di un’importante società che all’ultimo si è tirata indietro, lasciandoci perplessi e delusi, ma dandoci ancora più carica e forza per affrontare con orgoglio quello che sapevamo potesse essere una valida e potente realtà”.



"La forza d’animo che ci ha accompagnato in fase di lancio prodotto ci ha poi ripagato con tante soddisfazioni: oggi siamo sponsor, dopo solo un anno dalla fondazione della società, di sette atleti italiani e internazionali: James Cunnama sudafricano professionista e atleta triathlon nonché vincitore del Sun City Ultra Triathlon, Holly Lawrence 28enne professionista britannica vincitrice nel 2016 dell' Ironman 70.3 World Championship a Mooloolaba (Australia), Jenny Fletcher modella e triathleta canadese, Tyler Butterfield originario di Bermuda e primo assoluto professionista triathlon del paese e più giovane atleta professionista alle Olimpiadi di Atene del 2004, Rudy VonBerg campione europeo 2018 del 35° Wildflower Experience Triathlon, Caroline Steffen svizzera atleta vincitrice dell' ITU Long Distance Triathlon World Championships nel 2010 e 2012 e arrivata seconda, sempre nel 2010 e 2012, all' Ironman World Championship e Alessandro Degasperi, orgoglio italiano e vincitore dell’Ironman più duro al mondo, ovvero quello di Lanzarote, che ha portato sul podio proprio i prodotti di Ride Your Dreams." I progetti in cantiere per la neo società sono davvero tanti, e il fatto di riuscire a portare un prodotto italiano in ambienti internazionali di prestigio come i mondiali 70.3 in Sudafrica è un vero vanto, non solo per Alberto Bettiol e la moglie Chiara, Katherine Kelly Lang e il compagno ma anche per la produzione italiana e trevigiana intera. Ride Your Dreams sarà appunto ospite dei mondiali Ironman con uno stand espositivo doppio, dove metterà in risalto i materiali che, ideati e disegnati dallo stesso Alberto Bettiol, sono prodotti e realizzati con un perfetto mix di qualità, tecnologia ed efficienza, per garantire agli atleti professionisti (e non) un abbigliamento consono che sia tecnico ma anche di design, e che sia di supporto all’atleta per raggiungere la “finish line”.



Prossimamente, negli USA, sono in programma dei camp specifici organizzati da Ride Your Dreams e destinati agli atleti, che per l’occasione saranno seguiti da un vero importante guru della disciplina sportiva. Il progetto della società prenderà piede proprio in America, in particolare modo a Los Angeles, dove Ride Your Dreams si sta classificando come uno dei brand più vincenti nel settore sportivo del triathlon. “Sono davvero molto felice di collaborare con Alberto in questo importante progetto. Mi piace perché siamo nella stessa lunghezza d’onda: abbiamo la stessa passione e crediamo nei medesimi principi: sono convinta che tutti debbano cavalcare i loro sogni, anche quelli sportivi” afferma Katherine Kelly Lang. “Cavalca il tuo sogno sportivo” spiega il CEO Bettiol, non ha un’accezione unicamente professionistica: ad amare lo sport devono essere tutti, anche gli amatori e i semplici appassionati, che con la stessa tenacia dei veri professionisti possono indossare prodotti validi, di qualità e dall’inconfondibile design.