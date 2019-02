Antica Osteria Al Botegon presenta la 4° edizione della Guerra delle Polpette

Quest’anno il Botte propone una scelta di ben 13 tipi di polpette diverse, tra cui la polpetta ASSASSINA (una sfida agli amanti del piccante), la REGINA (2 etti di polpetta), e la nuovissima polpetta DEA MARIA di cui non sveliamo volutamente gli ingredienti. Le novità introdotte in questa quarta edizione, oltre al premio, sono i piatti: polpette in umido, e le COMBO di polpette (più ne prendi e più ne hai in omaggio).

La Guerra si svolge in modo molto semplice: A partire dalle ore 12:00 e per tutta la giornata di domenica, ci si può iscrivere all’interno del locale. Lo staff consegnerà un elmetto personalizzato al caposquadra. (Le squadre possono essere composte al massimo da 6 persone). Ci sarà un tabellone dove lo staff segnerà 1 punto per ogni polpetta consumata. La squadra che mangerà più polpette vincerà una visita guidata con cena per 6 persone alla fabbrica di Pedavena.