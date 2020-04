Cinque anni di "Abibrat", lettori di emozioni e magia

ABiBRat, il gruppo di lettori volontari della Biblioteca dei Ragazzi di Treviso, compie 5 anni. Un compleanno speciale per l’Associazione degli Amici delle Biblioteche, lettori volontari che, grazie alla BRaT hanno mosso i primi passi verso la cultura della lettura. Mamme, papà, insegnanti, ragazzi e appassionati che già dal 2008 organizzavano i primi appuntamenti dedicati all’animazione e ai libri e che nel 2015 hanno dato origine a quella che è ormai una splendida realtà nel panorama culturale cittadino.

L’Associazione opera attivamente nella Biblioteca dei Ragazzi, accogliendo ogni giorno una classe in visita con letture adeguate alla fascia d’età e promuovendo un calendario di incontri pomeridiani di lettura ad alta voce; e nel territorio, offrendo spunti e azioni concrete di promozione sociale e un sostegno della cultura veneta, delle pari opportunità (soprattutto in occasione della giornata dell'8 marzo), della genitorialità (progetto letture “primi passi” per la primissima infanzia), degli anziani e delle persone con disabilità. In queste settimane di restrizioni dovute alle misure d’urgenza, ABiBRat sta continuando l’attività sul Canale Youtube della Biblioteca dei Ragazzi con le storie “di Casa in Casa” che hanno in rete storie divertenti ed emozionanti, pubblicate due volte alla settimana alle 16.

Così l’assessore ai Beni culturali e Turismo Lavinia Colonna Preti: «Solo le storie raccontate alla Brat e le visite alle scuole, senza contare i progetti e gli eventi speciali, hanno fatto felici quasi 20.000 bambini in 5 anni, numero inteso come partecipazione ai singoli appuntamenti. Si tratta di un dato che testimonia l'incredibile lavoro portato avanti da AbiBRat sia in termini sociali che di insegnamento ai più piccoli di amore per la Lettura».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Rivolgo un sincero augurio agli oltre 40 lettori volontari che da 5 anni si divertono animando ed emozionando chi li ascolta leggere», le parole del Presidente dell'associazione ABiBRaT Maria Grazia Alagna. «Dagli animali alle fate, dai draghi ai boschi incantati, hanno raccontato suoni, rumori ed emozioni. Ringrazio in particolar modo le meravigliose bibliotecarie delle Biblioteche di Treviso, Lucia Tronchin, Fiamma De Salvo e Mafalda Laezza oltre all’amministrazione, nelle persone del sindaco Conte e degli assessori alla Cultura, Istruzione e alle politiche sociali Colonna Preti, Nizzetto e Tessarolo per il sostegno alle nostre attività. Ma soprattutto ringrazio le famiglie e i bambini che seguono le attività con continuità e affetto».