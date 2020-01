A Treviso si è rinnovata la tradizione della "Befana del Carabiniere"

Lunedì 6 Gennaio 2020 per i figli degli appartenenti all'Arma dei carabinieri in servizio e in congedo di Treviso si è svolta la consueta consegna dei doni da parte della befana del carabiniere che si è materializzata presso la sala riunioni della Chiesa Votiva di Treviso. Da oltre 20 anni si rinnova la simpatica manifestazione organizzata dalla sezione di Treviso dell'Associazione Nazionale Carabinieri presieduta dal Col. Dr. Cav. Giancarlo Felici.

La ricorrenza è come ogni anno molto sentita dai più piccoli che accompagnati da mamma papà e nonni, hanno festosamente raggiunto la sala riunioni dell'Aurora a Treviso e atteso pazientemente l'arrivo della gentile e generosa befana, sig.ra Giusi, che ha quindi portato doni a circa 40 bambini. Alla gioiosa manifestazione resa possibile anche grazie alla disponibilità del parroco della chiesa di Santa Maria Ausiliatrice hanno preso parte il Presidente dell' Associazione Nazionale Carabinieri sez. Treviso Col. Felici, il Comandante della compagnia CC di Treviso Col. Magistris, il Comandante della stazione CC di Treviso Lgt Fantini e il vicesindaco Avv. De Checchi in rappresentanza dell'amministrazione comunale.