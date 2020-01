Alla scuola Carducci nuova sezione di fumetti donata dal TCBF in onore di Massimo Bragaggia

La biblioteca della Scuola Primaria “Giosuè Carducci” di Treviso si arricchisce di una nuova sezione di fumetti per ragazzi, omaggio del Treviso Comic Book Festival. Oggi, alle ore 8.30, la cerimonia di consegna della donazione di graphic novel per un valore pari a 500 euro alla presenza dell’Assessore alla scuola del Comune di Treviso, Silvia Nizzetto, e della Dirigente scolastica, Ada Vendrame. In rappresentanza del TCBF: il presidente Stefano Cendron, il direttore Nicola Ferrarese e Claudio Bandoli, referente per gli istituti scolastici della rassegna.

L’iniziativa segue all’assegnazione da parte del TCBF del premio “Biblioteca Massimo Bragaggia” allo stesso istituto scolastico e conferito a conclusione dell’edizione 2019 del Festival. Un riconoscimento, questo, con il quale si consolida un ambizioso progetto avviato dal TCBF, e che ha già visto la BRAT, Biblioteca dei Ragazzi del Comune di Treviso, quale destinataria dell’ambita targa nel settembre 2018. Grazie alle donazioni, infatti, ogni anno in una diversa scuola del territorio nascerà una piccola “biblioteca” di fumetti dedicata a Massimo Bragaggia, fondatore del Treviso Comic Book Festival.

«A due anni dalla scomparsa di Massimo Bragaggia -commenta Stefano Cendron, presidente del TCBF- con questa importante donazione alla Scuola Primaria ‘Giosuè Carducci’ aggiungiamo un importante tassello nella creazione di una grande biblioteca diffusa con la quale far rivivere in ogni scuola la memoria del fondatore del Treviso Comic Book Festival, promuovendo la lettura e avvicinando i ragazzi al mondo del fumetto».