Martedì grasso nella Marca, ecco il programma delle sfilate

Carnevale 2019, ultimo atto. Martedì 5 marzo a partire dalle 14.30 Treviso, Conegliano e Cornuda ospiteranno i tre spettacoli conclusivi di questa edizione dei Carnevali di Marca, reduci dalle oltre 40mila presenze registrate nella sola giornata di domenica. Ecco i dettagli dei 54 tra gruppi a piedi e carri che animeranno il pomeriggio nei tre Comuni.

TREVISO – Questi i gruppi che hanno annunciato la loro partecipazione alla sfilata di carri allegorici e maschere di Martedì grasso, che sarà presentata da Claudia Vigato, Paolo Mutton e Roberto Biz dai tre palchi dislocati lungo il percorso: Gruppo folkloristico Trevigiano (tema: Re Carnevale), Gruppo storico del Comelico (Maschere del Comelico), Gruppo Donne Felici San Biagio di Callalta (Biancaneve e i sette nani), Gruppo carro parrocchie di Bocca di Strada e Santa Maria (Vigili del fuoco), Scuola primaria Madonnina del Grappa Pieve del Grappa (I Lego), W el paron dei peri Casella d'Asolo (L'innamorato Pierrot), Gruppo Giovani San Giuseppe Treviso (I biciclettari pazzi), Comitato genitori scuola primaria Roncade (Le follie dell'imperatore), Carro Amici di Falzè Trevignano (I cowboy non mollano), Gruppo FonFierun Corbanese (Il castello stregato), Gruppo carro Contrada Santa Lucia Castagnole (L'arca dell'allegria), Gruppo carro di via Roma Trevignano (Regina Elisabetta d'Inghilterra), Amici di Merlengo (Dalla padella... alla brace), Comitato Festeggiamenti Santa Mama (Casanova), Gruppo Simpatia Musestre (Lupin III), Gruppo carro Scuola primaria Anna Frank di Pero (Si salvi chi può), Carnevaleinsieme Signoressa (Re Carnevale), L'allegra compagnia di Porcellengo (Madre Natura), Gruppo Barconfolly di Barcon di Vedelago (Quello che non vorrei vedere), Gruppo Amici di Quarto d'Altino (Le dame del Casanova), Noi Gruppo Giovani San Giacomo di Sala (Il risveglio dei ghiacciai), Gruppo carro dell'allegria Maserada (Non vedo l'ora), Gruppo carro Pro Loco Sant'Angelo e Company (La foresta incantata). I carri saranno valutati da una giuria di qualità composta da Stefano Busolin (presidente e amministratore delegato di Ascotrade), Igor Cassina (campione olimpico nella sbarra ad Atene 2004), Piergiorgio Paladin (Fondatore di Idee Europee e presentatore di Antenna 3), Alessia Trentin (creatrice di immagini e di Trentinelli), Michela Camatta (insegnante e fondatrice della Scuola di danza Chorea Art Studio), Fernando Pasquini (insegnante di danza contemporanea al Chorea Art Studio), Antonella Gasparotto (consigliere regionale di Fondazione Città della Speranza), Marco Varisco (maestro vetraio), i Los Massadores e Renzo Santolin (regista della compagnia d'arte Rinascita).

La sfilata sarà trasmessa in diretta Facebook e osserverà il seguente percorso: piazzale Burchiellati, viale Fra' Giocondo, viale d'Alviano lungo mura, borgo Cavour, via Canova, piazza Duomo, via San Liberale, via D'Annunzio, piazza Vittoria, viale Cadorna, corso del Popolo, piazza Borsa e piazza Matteotti. A tutti i partecipanti alla sfilata è richiesto di garantire con particolare cura il decoro nel tratto tra borgo Cavour e piazza Vittoria, soprattutto in corrispondenza del transito dei carri davanti al Duomo.

CONEGLIANO – Nelle vie del centro della Città del Cima dispenseranno allegria questi gruppi e carri, presentati da Moreno Meneguz e Federico Campodall'orto sui palchi ai piedi della Gradinata degli Alpini e in piazza IV Novembre: Majorettes di Prata di Pordenone, Gruppo Ceod di Cozzuolo (tema: Pousse – Pousse, l'energia di Terra fertile), Asd Solaria pattinaggio di Vittorio Veneto (Heidi), Compagnia carnevalesca Quelli del carro (I cannibali), Gruppo carro Amici di Susegana (The Ghostbusters – Gli acchiappafantasmi), Gruppo parrocchia Cer di Soligo (I Minions), Gruppo carro Comitato Carnevale Selva (La giungla), Gruppo carro Associazione “I ragazzi degli anni '80” di Lovadina (Il carro che non c'è), Scuola enologica Cerletti di Conegliano (Incrocio Manzoni 50°), Gruppo Sempre Quei (I tirolesi di Tezze), La Combricola di Vittorio Veneto (Storia del rock italiano), Gruppo carro Bagnolo (Cappuccetto rosso), Grest di Bibano (I Puffi), Gruppo gemellaggio Auterive – Fontanelle (I moschettieri), Gruppo carro parrocchia di Nervesa (Vento d'Oriente), Gruppo carro Alpini Scuola materna di Sernaglia (I guardiani dell'ambiente missione riciclo), Comitato Colombere Cusignana (Ritorno al giurassico), Gruppo Chions Tuttinsieme (Alla corte del Re Carnevale), Gruppo Fascino Antico (Fascino antico), Gruppo Sanvecarri (I super pannolini), Scuola di moda Pikjolillo di Belluno (gruppo con vestiti rinascimentali).

CORNUDA – 115° Carneval dei Crostoi: Banda musicale di Maser accompagnata dalle Majorettes, Pro Loco di Cornuda (Carneval dei Crostoi che sorpresa), Gruppo di Levada (tema: La morte dei Piot), Pro Loco di Caerano San Marco (The Ghostbusters), Coriandolando per Pieve – Scuola materna di Pieve di Soligo (L'impresa Edilfiac), Gruppo giovani carro Nogarè (Ciao Dar-Vin, l'alba dei tempi), L'allegra Comitiva di Bidasio (Blu, Gioel e la Samba), Gruppo “Tosati fa' e desfa” di Contea (Magia portami via), Gruppo allegorico Santa Maria della Vittoria (Il mistero di Tuthancabernet), Gruppo festeggiamenti Sernaglia (Calamity Jane a caccia di politici che fanno gli indiani). Sfileranno anche dieci “Macchiette”.

Nel corso delle sfilate saranno in vendita i biglietti della tradizionale Lotteria di beneficenza dei Carnevali di Marca, che quest'anno vanta un montepremi di 26mila euro. Per ogni biglietto da 2 euro venduto, 5 centesimi saranno devoluti ai progetti di ricostruzione nel Comune bellunese di Rocca Pietore, devastato dal maltempo dello scorso ottobre.