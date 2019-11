Colletta Alimentare nella Marca, coinvolti 160 supermercati

Sabato 30 novembre si terrà in tutta Italia la ventitreesima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. In provincia di Treviso coinvolti 160 supermercati dove saranno attivi centinaia di volontari (alpini, movimenti, parrocchie, San Vincenzo...) insieme all'Esercito e alla Protezione Civile

145.000 volontari in oltre 13.000 supermercati, inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione che verranno distribuiti a 7.569 strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che aiutano più di 1 milione e mezzo di persone bisognose in Italia, di cui quasi 345.000 minori. Le donazioni di alimenti ricevute in quel giorno andranno a integrare quanto il Banco Alimentare recupera grazie alla sua attività quotidiana, combattendo lo spreco di cibo