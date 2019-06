Treviso Comic Book Festival 2019: svelato il manifesto e i primi 2 ospiti

Un’anatra gigante che sovrasta il centro storico del capoluogo della Marca trevigiana è il soggetto che campeggia sulla locandina della XVI edizione del Treviso Comic Book Festival, la kermesse dedicata all'illustrazione e al fumetto in programma quest’anno dal 26 al 29 settembre.

La realizzazione del manifesto dell'edizione 2019 è stata affidata alla creatività e alla matita di Jon McNaught, astro nascente del fumetto britannico. Classe 1985, McNaught ha vinto nel 2012 il premio rivelazione ad Angoulême e ha recentemente pubblicato il suo nuovo libro “Kingdom” edito da Nobrow. E proprio a lui è dedicata una delle più belle mostre del TCBF 2019. Gli organizzatori della manifestazione trevigiana hanno inoltre già annunciato un’altra autrice da oltreoceano: Jen Wang. Sceneggiatrice, fumettista e illustratrice di Los Angeles, dove collabora anche alla realizzazione dell’annuale festival di fumetti “Comics Arts LA”. Tra i suoi lavori, i disegni per Adventure Time e le sue graphic novel “Koko Be Good” e “In Real Life”. Jen Wang ha recentemente vinto il prestigioso “Prix Jeunesse 2019” del Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême e ottenuto numerose nomination al premio Eisner con la fiaba a fumetti “Il Principe e la sarta”, appena edita in Italia da BAO Publishing. Anche lei, per la prima volta in Italia, sarà ospite del Treviso Comic Book Festival e protagonista di una corposa mostra personale. Con queste prime rivelazioni, il festival scalda dunque i motori a tutti gli effetti, in attesa di altri annunci tra ospiti internazionali ed esposizioni di altissimo livello, che andranno ad affiancarsi nel programma alla mostra mercato fissata per sabato 28 e domenica 29 settembre. Moltissime le novità ancora in serbo, che saranno presto svelate.