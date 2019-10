Grande festa per celebrare i 60 anni di Carla Pinarello

C’erano più di 250 invitati sabato 26 ottobre all’Opendream (ex Area Pagnossin) per festeggiare i 60 anni di Carla Pinarello. La festa è stata organizzata dai figli Chiara e Nicola; la location è stata stravolta per l’occasione con luci rosa fuxia ed ambient in stile circense. Con il marito Roberto e la mamma Ida (vedova del grande Nani), erano presenti tutti e 5 i nipoti di Carla. Il catering era curato da “Celeste”, i deejay Andrea Mazzali (che ha suonato al matrimonio di Fedez e Ferragni e al Jova Beach Tour), Kekko Torre ed il vocalist Ale Cavriani, hanno fatto scatenare i presenti con balli sfrenati. A sorpresa è stato portato un grande pacco che conteneva un trono rosa, dove Carla è stata incoronata reginetta dal marito Roberto e dai figli, con una corona in cristallo realizzata a mano dal Maestro Marco Varisco.

La grande festa si è protratta fino oltre le 3 del mattino. Tanti volti noti del mondo dell’imprenditoria, dello sport, in particolare del ciclismo, avvocati, commercialisti. Alcuni dei presenti: Massimo e Rossella Benetton, Federico Zoppas di Zoppas Industries, Alessio e Gioia Cremonese di Sportful, Mauro Favretto di Plastigrafica, il manager dei campioni Andrea Vidotti, l’ex ciclista Marzio Bruseghin, Alessandro Fassina del Gruppo Tony Fassina, Gianni Mosole del Gruppo Mosole, la pluriridata del pattinaggio Silvia Marangoni, i gioiellieri Enrico e Daniela De Wrachien, il designer del mondo del ciclismo Jonny Moletta ed il Team femminile di ciclismo delle TINKY al completo. Assente giustificata la Campionessa del Mondo di biathlon Dorothea Wierer, grande amica di Carla, che essendo in ritiro con la nazionale ad Oberhof in Austria non è riuscita ad arrivare in tempo a Treviso.