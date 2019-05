CartaCarbone Festival 2019: al via il concorso letterario

Nel poema cavalleresco “Orlando furioso” di Ludovico Ariosto, il prode Astolfo si reca sulla Luna su un carro volante per recuperare il senno perso da Orlando per amore. Ed è proprio lì che vengono raccolte tutte le cose smarrite dagli uomini sulla Terra: Astolfo vi trova le lacrime e i sospiri d’amore, l’ozio, il tempo consumato nel gioco, i desideri irrealizzati.

Come “novelli Astolfo”, i partecipanti al concorso letterario indetto da CartaCarbone potranno salire sul carro volante della scrittura per raccontare della volta in cui hanno perso qualcosa di importante, compiendo un viaggio tra le parole alla ricerca delle cose perdute, nascoste nei crateri, dentro i mari o in cima ai monti della personalissima luna di ognuno. Aperto a tutti e gratuito, il concorso si inserisce nel programma della sesta edizione del festival letterario CartaCarbone "Autobiografia & dintorni" che tornerà a Treviso dal 10 al 13 ottobre 2019, a cura dell’associazione culturale Nina Vola. Quest’anno il tema del concorso sarà dedicato proprio alla Luna nel cinquantesimo anniversario dal primo sbarco, e a Primo Levi nel centenario della sua nascita. C’è tempo fino al 30 agosto 2019 per partecipare, mediante l’invio di un’opera inedita. La proclamazione dei racconti vincitori avverrà durante le giornate del festival, con la successiva pubblicazione degli stessi in un’antologia edita da Apogeo Editore, impreziosita dalle originali illustrazioni di Enrico Colussi.