Il Coro Stella Alpina di Treviso festeggia 70 anni

70 anni! E’ un compleanno speciale quello del “Coro Stella Alpina” di Treviso. Nasce nel 1949 nel cuore della Marca Trevigiana per la voglia ed il piacere di cantare che proveniva da un gruppo di giovani amici appassionati della montagna. E la loro bravura, caratterizzata anche da una grande passione, li ha portati a diventare uno dei cori più amati e richiesti a livello nazionale. Li ha portati nelle TV Nazionali partecipando, portando il buon canto della Marca Trevigiana anche in trasmissioni come “Ci vediamo in TV” e “Alle Due” su Rai 1.Festeggeranno in grande stile l'importante anniversario SABATO 19 OTTOBRE ALLE 20.45 nel corso di un evento eccezionale che si svolgerà al Teatro “Mario Del Monaco” di Treviso.

Una storia lunga quella del “Coro Stella Alpina”. Agli inizi fu il giovane Giuseppe Tomaselli a riunire gli amici ascoltando i primi dischi della SAT. Cominciano a cantare, trovano anche un giovane maestro, il maestro Andreose. Nel 1950 il primo concerto a Treviso; l'anno successivo il coro viene chiamato a cantare a Vienna in quel meraviglioso teatro che noi tutti possiamo ammirare il giorno di capodanno. Da allora il coro è passato da un concerto all'altro in un crescendo di simpatia e di stima. Diversi maestri si sono succeduti.

Il Maestro Piero Pagnin che ha dato al coro più di 30 anni della sua vita. Con lui il Coro ha cantato un po' in tutta Italia e all’estero. Negli anni sessanta e settanta il “Coro Stella Alpina” ha rappresentato più volte la città di Treviso alle manifestazioni in onore di Santa Giovanna d'Arco, sfilando per le vie di Orléans come ambasciatore della città della marca gioiosa. Dopo il Maestro Pagnin, che per problemi di salute ha dovuto lasciare il Coro pur seguendolo fino alla sua morte, il Coro cercava un nuovo maestro e lo trovò in un giovane con una passione per il canto corale e per la musica stessa, il Maestro Diego Basso. Dopo qualche anno sotto la direzione del maestro Basso il Coro inizia un nuovo percorso di canto aprendosi a nuovi canti. Poi l'incontro con il grande Adriano Celentano che presentò il maestro al grande storico della musica Paolo Limiti ed il Coro per 4 anni si trovò a cantare nelle trasmissioni “Ci vediamo in TV” e “Alle 2” su Rai 1.

Nonostante il successo ne’ il coro ne’ il Maestro sono venuti meno allo spirito del canto popolare in tutte le sue forme. Interpretate con maestria ed entusiasmo da tutti i coristi. Tra loro anche il sindaco di Treviso Mario Conte grande appassionato e membro del coro fin da giovanissimo. Sotto la direzione del Maestro Diego Basso il coro ha vinto sette primi premi e vari concorsi nazionali. Oggi visti gli impegni nazionali ed internazionali del Maestro Basso il “Coro Stella Alpina” continua la sua strada grazie alla buona volontà e all'impegno del Maestro Basso che, quando libero, viene in sede per le prove.

Ma se il coro può garantire prove certe e concerti bisogna ringraziare il Maestro Davide Furlan che tra impegni di lavoro e famiglia garantisce una continuità. Nella sua lunga storia il coro ha inciso ben 14 CD. Nel 2018 il “Coro Stella Alpina” ha festeggiato 50 anni di concerti natalizi nel tempio di San Francesco a Treviso. Sabato 19 ottobre al Teatro “Mario Del Monaco” di Treviso il Coro festeggia i suoi primi 70 anni di vita con due fondatori ancora presenti. Tra di loro quello che il Coro considera il PADRE fondatore: Beppe Tomaselli colui che nel lontano 1949 infuse la passione per il conto ad un gruppo di giovanotti e che poi riuscì a tramandare di generazione in generazione.