Le buone maniere si imparano in Abbazia

Tre pomeriggi per scoprire o riscoprire insegnamenti secolari, ma ancora fortemente attuali del Galateo, il celebre testo che Monsignor Giovanni Della Casa scrisse proprio mentre soggiornava presso l’abbazia benedettina nel lontano 1550. Sabato 22, 29 febbraio e 7 marzo, in Abbazia di Sant’Eustachio ritorna Giuliana Meneghetti per presentare una nuova edizione del corso “Galateo - L’educazione autentica per stare bene con gli altri”, svelando i consigli utili a migliorare non solo se stessi, ma anche il rapporto con gli altri. «Durante questi incontri, non si vuole parlare di abitudini vuote e superate -afferma la relatrice Giuliana Meneghetti, già responsabile del Cerimoniale della Provincia di Treviso, esperta di “buone maniere” e organizzazione di eventi- Il Galateo non è un mero insieme di regole, ma un modo di vivere. Assimilarne i consigli sulle buone maniere e il buon gusto può migliorare notevolmente il nostro rapporto con gli altri».

Un corso, dunque, dedicato allo stile, al buon gusto e all’eleganza: a quella bellezza che, una volta acquisita, non passa mai di moda. Nell’affascinante cornice dell’Abbazia di Sant’Eustachio, recuperata grazie a un intervento promosso da Ermenegildo Giusti, proprietario della Giusti Wine, si parlerà non solo di buona educazione e buone maniere, ma anche di relazioni sociali e dell’arte dello stare a tavola, per potersi distinguere in qualunque situazione: dalle importanti occasioni formali ai momenti più conviviali. Il percorso di formazione è costruito su 9 ore distribuite in 3 lezioni. La prenotazione è obbligatoria e il costo dell’intero corso è di 180€. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare lo 0422.1836285 - 320/2696169, info@abbaziasanteustachio.com prenotazioni obbligatorie, posti limitati.

Calendario

Sabato 22 febbraio, dalle ore 15.00 alle 18:00

Essere con stile



Sabato 29 febbraio, dalle ore 15.00 alle 18:00

Noi e gli altri: classe ed eleganza nelle relazioni sociali



Sabato 7 marzo, dalle ore 15.00 alle 18:00

L'arte di stare a tavola