Vini per tutti i gusti e piatti della tradizione

Ultimi appuntamenti per la rassegna Delizie d'Autunno che nel fine settimana taglierà il nastro di 2 manifestazioni: la 5^ Festa Nazionale del Passito che si tiene a Refrontolo e la 45^Mostra dei Vini del Montello e dei Colli Asolani di Volpago del Montello. Un percorso di qualità che dopo 19 eventi si chiude valorizzando due eccellenze a partire dalla Mostra dei Vini Asolo Montello che per 3 fine settimana si terra a Volpago a partire dal 16 novembre (16-18, 23-25, 30-2 dicembre). Protagonisti oltre ai vini della selezione DOCG Asolo Montello anche i tanti piatti della tradizione veneta: Pasta e fagioli, verze soffegade, bollito, bigoi in salsa ma anche primi piatti e tantissime proposte tra formaggi e carni. Da segnare in agenda l'appuntamento straordinario del 29 novembre “Il Montello incontrerà l'Europa” una degustazione guidata dai sommelier Ais (prenotazione obbligatoria) dove i vini rossi locali incontreranno i rossi europei.

A Refrontolo invece dall'11 al 25 novembre si tiene la 5^ Festa Nazionale del Passito. La manifestazione, nata nel 2014 dalla collaborazione fra Pro Loco Refrontolo, Amministrazione Comunale e Città del Vino, mette in mostra e in mescita i migliori vini passiti provenienti da tutta Italia, accompagnandoli con degustazioni di prodotti locali, formaggi e dolci. Nella splendida sede della Barchessa di Villa Spada, i visitatori potranno degustare anche l’annata 2018 del Refrontolo Passito Docg.

Una rassegna partita a fine agosto da Zero Branco che ha accompagnato i visitatori in un percorso nella stagione più saporita dell'anno con l'obiettivo di valorizzare luoghi e prodotti della provincia di Treviso. A coordinare il cartellone Unpli Treviso che per la stagione invernale ha sfornato Fiori d'Inverno, serie di appuntamenti che valorizzano il Radicchio Rosso di Treviso IGP e le zone di produzione.