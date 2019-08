Delizie d'autunno 2019: mostre, feste, escursioni e serate a tema

Sapori, fragranze e aromi del Veneto. Si può racchiudere in queste parole la rassegna Delizie d’Autunno, il ricco calendario di eventi che, dal 2008, promuove un itinerario unico tra prodotti di nicchia e ricette da tutelare. Organizzata da Unpli Treviso e presentata ufficialmente lo scorso venerdì 30 agosto presso la Casa degli Alpini di Sernaglia della Battaglia, Delizie d'Autunno è una rassegna pensata come un vero e proprio percorso alla scoperta, attraverso le feste delle Pro Loco locali, delle tante delizie della Marca.

Un enorme patrimonio di prelibatezze tutte da preservare, come le mele di Monfumo, i funghi del Montello, i Marroni di Combai e Monfenera IGP, il Fagiolo Borlotto Nano di Levada, il preziosissimo olio d’oliva di Maser... senza dimenticare i grandi piatti della tradizione contadina come le Trippe di Tovena, pittoresco borgo di Cison di Valmarino, o lo Spiedo Gigante di Pieve di Soligo, risultato di ore e ore di cottura da parte dei menarosti, specialisti diplomati da un’apposita Confraternita. Alla collina trevigiana, la pianura farà eco con le feste dedicate a peperoni, zucca e kiwi, oltre a spezzatini e ragù di musso. Naturalmente non mancheranno i vini di qualità che, insieme alle proposte gastronomiche, disegneranno una mappa delle numerose tipicità trevigiane.

Ben 22, infatti, saranno gli eventi in programma nel calendario 2019 di Delizie d'Autunno che coloreranno le piazze della provincia dal 30 agosto al 1 dicembre, a cui faranno da cornice le passeggiate naturalistiche che sapranno rivelare gli scorci più nascosti e gli splendidi paesaggi in cui nascono prodotti d’eccellenza. E per valorizzare ulteriormente questi antichi sapori, Unpli Treviso e le Pro Loco promotrici della rassegna hanno dato vita al Ricettario Delizie d’Autunno, una raccolta che celebra la cucina sana e genuina, strettamente legata ai prodotti stagionali della terra. Tante proposte che coniugano bontà e fantasia, dedicate a chi, preparando qualcuno dei piatti descritti nel libro, vorrà scoprire non solo sapori e profumi quasi dimenticati, ma anche il lavoro e la passione che si celano dietro ad ogni prodotto presentato. Una galleria di sapori che contribuirà alla promozione e alla celebrazione di quei prodotti tipici e quelle antiche tradizioni che rappresentano un “patrimonio immateriale” da custodire e preservare. Una ricchezza culturale che le Pro Loco, da sempre, si impegnano a rivalutare e tutelare.

Il programma della rassegna

Zero Branco: 52^ sagra del peperone, 30 agosto – 9 settembre

Monfumo: 36^ festa della mela, 30-31 agosto, 1 – 3 – 6 – 7 - 8 settembre

Riese Pio X: 28° palio dei Mussi – sagra di San Matteo, 6 – 21 settembre

Covolo di Pederobba: 23^festa del fagiolo Borlotto nano di Levada, 7-8-14-15-21-22 settembre

San Zenone degli Ezzelini: passeggiando nella terra degli artisti, 22 settembre

Nervesa della Battaglia: 41^ festa dei funghi, 26 settembre – 1 ottobre

Pieve di Soligo: 63° spiedo gigante, 27-29 settembre, 4-6 e 11-13 ottobre

San Vito di Altivole: 34^ Mostra Micologica, 5-6, 11-13 e 18-20 ottobre

Tarzo: 49^ festa della castagna, 5-6, 12-13 e 19-20 ottobre

Pederobba: 45^ mostra-mercato dei marroni del Monfenera, 5 – 27 ottobre (sab e dom)

Combai: 75^ festa dei marroni, 11 ottobre – 3 novembre

Quinto di Treviso: 1^ Colori e Sapori d’Autunno, 12-13 ottobre

Codognè: 2^ fiera delle PPL venete e 19^ Festa della Mela Cotogna, 13 ottobre

Tovena: Secolare fiera Franca dei Santi Simone e Giuda, 18 ottobre – 3 novembre

Sernaglia della Battaglia: festa della zucca, 19-20 e 26-27 ottobre

Segusino: 115^ fiera del Rosario, 25 – 27 ottobre

Maser: Sagra Madonna della Salute, 27 ottobre, 8-10, 15-17, 21 novembre

Cordignano: 26^ Prealpi in festa, 6 – 10 novembre

Mosnigo: Festa di San Martino, 8-17 novembre

Paese: San Martino tra i sapori d'autunno, 9-10 novembre

Volpago del Montello: 46^ mostra vini Montello e Colli Asolani, 15-17, 22-24, 29-30 novembre e 1 dicembre

Refrontolo: 6^ Rassegna nazionale dei Vini Passiti, 16-17, 22-24 novembre

Le visite guidate

SABATO 7 SETTEMBRE 2019 ore 15.30 - RIESE PIO X (TV) - Sagra di San Matteo – Palio dei Mussi (TV)

“PASSEGGIATA NATURALISTICA ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO”

Una piacevole passeggiata guidata per scoprire la natura a due passi dal paese. Al termine della camminata sarà possibile cenare presso lo stand della Sagra.

Ritrovo: sede della Mostra ore 15.30, via Monte Tomba (presso impianti sportivi comunali) Riese Pio X (TV)

Durata: 2,5/3 ore circa comprese le soste.

Difficoltà: Facile

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019 ore 9.00 - ZERO BRANCO (TV) - Sagra del Peperone di Zero Branco

“ALLA SCOPERTA DEL PARCO INCANTATO”

Visita nel grande giardino del parco di Villa Guidini, villa veneta del '700. Al termine, sarà possibile pranzare presso lo stand della sagra.

Ritrovo: ingresso di Villa Guidini ore 9.00 Via G.B. Guidini, 50 – Zero Branco (TV)

Durata: 3 ore comprese le soste

Difficoltà: facile, percorso di circa 3 km

SABATO 28 SETTEMBRE 2019 ore 15.30 - NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) - 41°Festa dei Funghi

“TRA IL BOSCO E IL FIUME”

Escursione adatta a tutti, tra il Montello ed il corso del Fiume Piave, luoghi ricchi di natura e tracce di storia.

Al termine della passeggiata sarà possibile cenare presso lo stand della Festa dei Funghi.

Ritrovo: ore 15.20 sede della Festa (via Bombardieri del Re – Nervesa della Battaglia - TV)

Durata: 2,5 ore circa comprese le soste.

Difficoltà: Facile

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 ore 14.30 - QUINTO DI TREVISO (TV) - Colori e sapori d’autunno

“PASSEGGIATA NATURALISTICA ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO”

Escursione guidata alla scoperta della campagna intorno a Quinto di Treviso e degli scenari naturalistici disegnati dal fiume Sile.

Ritrovo: ore 14.30 presso Villa Memo Giordani Valeri a Quinto di Treviso

Durata: 2 ore e mezza

Difficoltà: facile

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 ore 9.15 - TOVENA (TV) - Secolare Fiera Franca dei Santi Simone e Giuda

“ANTICHE E NUOVE VIE DELLA VALLATA”

Escursione naturalistica guidata lungo antiche vie ai piedi delle Prealpi e nell'antica valle glaciale del Piave.

Ritrovo: ore 9.15 sede della Mostra, di fronte tendone della sagra (centro polisportivo, via Dei Santi 5)

Durata: 3 ore / 3 ore e mezza (comprese le soste).

Difficoltà: facile-media (moderato dislivello)

VENERDI’ 25 OTTOBRE 2019 ore 20.00 - COMBAI (TV) - 75° festa dei Marroni di Combai

“ESCURSIONE GUIDATA SOTTO LE STELLE”

Una passeggiata serale tra boschi di vecchi castagni sapientemente curati e incantevoli borghi di pietra, panorami notturni suggestivi verso la pianura.

Al termine della passeggiata sarà possibile cenare presso lo stand della Festa.

Ritrovo: ore 20.00 sede della Mostra (P.zza Brunelli)

Durata: 2 ore

Difficoltà: facile-media (moderato dislivello)

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 ore 9.30 - PEDEROBBA (TV) - 45°mostra-mercato Marroni del Monfenera.

“BOSCHI DI ANTICHI CASTAGNI E TRACCE DI STORIA”.

Escursione guidata alla scoperta del Monfenera, tra boschi della Pedemontana e testimonianze della Grande Guerra. Al termine della passeggiata sarà possibile pranzare presso lo stand della Festa.

Ritrovo: ore 9,20 sede della Mostra (via Roma, Pederobba – TV)

Durata: 3 ore circa.

Difficoltà: Facile/media (moderato dislivello)

SABATO 9 NOVEMBRE 2019 ore 14.00 - CORDIGNANO (TV) - 26° Prealpi in Festa

“NATURA AI PIEDI DELLE PREALPI”

Escursione guidata alla scoperta delle colline cordignanesi, paesaggio vario ed incantevole.

Al termine della passeggiata sarà possibile visitare il Simposio di Scultura in Legno tra le vie del paese.

Ritrovo: ore 14,00 in Piazza a Cordignano e breve trasferta in auto fino al luogo di partenza dell’escursione.

Durata: 3 ore circa.

Difficoltà: Facile/media (moderato dislivello)

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 ore 10.00 - REFRONTOLO (TV) - 6° Rassegna nazionale dei passiti

“PASSEGGIATA TRA LE COLLINE DEL MARZEMINO”

Un’escursione alla scoperta delle dolci colline su cui è adagiato Refrontolo, dove si coltiva il marzemino, passito decantato da Mozart. Al termine della passeggiata sarà possibile visitare la Mostra.

Ritrovo: ore 10,00 in Villa Spada, sede della Mostra

Durata: 3 ore circa.

Difficoltà: Facile/media (moderato dislivello)

Info generali per tutte le uscite: Le visite sono gratuite. È obbligatoria la prenotazione (gruppo a numero chiuso) entro 3 giorni prima della visita guidata telefonando al numero 0438 21230 (Ufficio IAT) o mandando una mail all’indirizzo info@deliziedautunno.tv . I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto. Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe sportive, giacca antipioggia e bottiglia d’acqua al seguito.