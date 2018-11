Flick to Kick, Teste Scalze e il ritorno live del Kollettivo Stesi per il weekend del DUMP

Dopo il live dei Nicespare, in programma per la serata di Halloween, riparte il weekend e il DUMP è pronto a entusiasmare il pubblico del centralissimo locale di Galleria Bailo, tra snack, birre artigianali, cocktail e soprattutto buona musica. Venerdì 2 e sabato 3 novembre due “coppie” di deejay scalderanno il palco del DUMP, i Flick to Kick e i Teste Scalze. Poi domenica 4 l’abituale appuntamento con la musica dal vivo con la popolarissima band Kollettivo Stesi. Venerdì 2 novembre ci si riprende dalle feste con l’eclettico djset “The Zapping Session” dei Flick To Kick, progetto musicale di Denis Favero e Filippo Vernier. Un vero e proprio “Surfing through music oddities”. Sabato 3 novembre spazio al duo più luccicante del trevigiano, i Teste Scalze con il loro “K-Billy Supersound”.

Domenica 3 novembre i Kollettivo Stesi, una GrooveBand, una combo di cinque elementi: Tony Rebuf al basso, Andrea "Bolla" Bolinelli alla chitarra, Andrea "Koma" Comacchio all'organo, piano elettrico e moog, Enrico Bianchin alle percussioni e Marco Campigotto alla batteria. Il suono è ruvido e groovoso, c'è tanto funk condito con jazz, latin ed hammond beat. L'intento è chiaro e semplice: “suonare perché non si potrebbe vivere senza e farlo attraverso un genere che ci tiene uniti e solidi, perché il groove si sa è cosa buona e giusta e va fatta nel migliore dei modi”. Tra i tantissimi miti ispiratori ci sono WAR, Sly and The Family Stone, Beastie Boys, Curtis Mayfield e molto altro. Un bel viaggio nella black music senza filtri, nuda cruda e sincera.