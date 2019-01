House, rock e jazz: il weekend del Dump

Si parte con la storia della musica house e del soul, si prosegue con l’energia del rock e infine ci si rilassa con le note del jazz e dell’improvvisazione. Un weekend davvero eclettico quello in programma al DUMP, il locale della galleria bailo. Venerdì in consolle dj Hirschler, sabato protagonista è Roger Ramone, domenica invece il trio Cesselli-Senni-Colussi in collaborazione con Treviso Suona Jazz, assieme all’ormai classica JAM con tutti sul palco.

Venerdì 1 febbraio – My Winter Selection con Hirschler Dj Il grande ritorno di Hirschler dj al Dump! Con un'accurata selezione di House History, Soulful and Seventies per rendere speciale il venerdì sera. Dalle 21.30

Sabato 2 febbraio – Sounds con Roger Ramone Sabato 2 febbraio il Maximum DJSet della superstar rock Roger Ramone: Sounds toccherà "Tutti i Colori del Party", dall'Indie al Funk, dal Britpop al Punk Rock all'Electro. Dalle 21.30.

Domenica 3 febbraio – Cesselli/Senni/Colussi + JAM - Continua la collaborazione con il festival Treviso Suona Jazz che porta sul palco del Dump il trio Bruno Cesselli (piano), Stefano Senni (contrabbasso), Luca Colussi (batteria), tre musicisti d'eccellenza del panorama Italiano, in città già dal mattino per un workshop che si terrà in collaborazione con Associazione Musicale Francesco Manzato, daranno vita ad un'esibizione animata da un grande interplay e una costante ricerca creativa e melodica. A seguire, l’open JAM dove tutti possono mettersi alla prova! Dalle 21.