Piaggio Soul Combination al Dump di Treviso

Verrà sicuramente voglia di muoversi nel weekend del DUMP, il locale della galleria Bailo che propone tre serate fatte di energia pura. Si parte il venerdì con la speciale ricetta “Alta Fedeltà” del duo Teste Scalze djset, si prosegue con la selezione house di Ale Vigneri e si conclude in bellezza domenica, giorno del live, con i Piaggio Soul Combination, un concerto che non mancherà di emozionare gli appassionati di soul e buona musica in generale. E per i fan del rugby, sabato alle 13.30 Italia-Francia in diretta per il Sei Nazioni! Venerdì 15 marzo – Alta Fedeltà con Teste Scalze Djset – Il duo di dj trevigiani Teste Scalze propone una vera e propria cura ricostituente per la carenza di groove: Alta Fedeltà Energy Mix. Agitarsi bene prima e durante l’uso. Dalle 21.30.

Sabato 16 marzo – Ale Vigneri Selector – Il giovane dj Ale Vigneri propone la migliore selezione di house music possibile. Dalle 21.30. Domenica 17 marzo – Piaggio Soul Combination live – I Piaggio Soul Combination sono una delle realtà emergenti del Soul Itaiano. Otto musicisti, italiani e caraibici, con uno scopo preciso: trascinare il pubblico in un vortice di Boogaloo, Latin Soul, Funk, Northern Soul, con l'intento di far ballare. Il loro Ultimo vinile, "This Is", è uscito per la prestigiosa IRMA records il 25 gennaio 2019. Dalle 21.