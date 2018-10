Domenica al teatro Eden di Treviso, l'evento "Sing! Sing! Sing!"

Il coro Getsemani organizza per domenica 21 ottobre, alle ore 17.30, presso il teatro Eden di Treviso, l'evento 'Sing! Sing! Sing!'. Si tratta di una rassegna corale alla quale parteciperanno, come ospiti, il prestigioso coro Stella Alpina di Treviso ed il coro 'Inchoir' proveniente dall'Inghilterra ed in visita turistica alla città di Treviso.

Le tre formazioni, con differenti programmi di esecuzione, offriranno il meglio del loro repertorio: dal pop del coro inglese, al gospel e blues del coro Getsemani, passando per la tradizionale e raffinata vocalità del coro Stella alpina, vera e propria istituzione della città. L'evento si concluderà con i tre cori insieme sul palco del teatro Eden, quasi 100 coristi, per una esecuzione del canto 'Signore delle cime', che non mancherà di emozionare e di lasciare in tutti un ricordo speciale della serata.

Per informazioni sulla disponibilità di posti e biglietti: 320 4044336 - info@corogetsemani.it