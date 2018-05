Sulle mura di Treviso l'edizione 2018 della "Festa del Bastardino"

TREVISO Un momento imperdibile, per gli amanti e simpatizzanti dei quattro zampe, è offerto per sabato 26 e domenica 27 maggio per festeggiare assieme lo splendido risultato raggiunto dall’ENPA trevigiana nell’affido degli animali abbandonati. Nel corso del 2017 sono stati affidati 1395 trovatelli (504 cani e 891 gatti), Dall’inizio dell’attività,nel 2006, l’Associazione ha affidato oltre 10 mila animali, piazzandosi, come quantità di adozioni, ai primi posti tra le sezioni italiane dell’ENPA. Per celebrare il traguardo e anche per sensibilizzare la popolazione sul rispetto degli animali, l’Associazione, con il Patrocinio dell’Amministrazione comunale, terrà sulle Mura a Treviso – Bastione San Marco - a lato V.le d’Alviano – la quarta Festa del Bastardino.

Quest’anno, per la prima volta la manifestazione si protrae per due giornate, sabato 26, alle 18.30 l’apertura evento con aperitivi e buffet per tutti, e giochi di società di una volta, seguirà alle 19.30 “Su le mani per i cani”, il “preludio” musicale alla Festa dove, il gettonato Gruppo “EL CUENTO DE LA CHICA Y LA TEQUILA”, e altri, intratterranno il pubblico fino alle 23.00. Poi, durante l’intera domenica, ci sarà la possibilità per i tutti bimbi di “sfogare” la loro brama del collezionista con lo scambio delle agognate figurine dell’album “Amici Cucciolotti”. Naturalmente, come ogni anno, la manifestazione fornirà un’occasione unica a tutti i cittadini per adottare il proprio migliore amico, cane o micio che sia. Si potrà scegliere tra i molti presenti, e tutti con il desiderio di non dover rientrare in canile e/o gattile. “Abbiamo molti cani e gatti abbandonati e, la loro speranza è che, con l’occasione della Festa, numerosi di loro possano trovare una famiglia che li adotti nel corso della giornata”.

Durante la manifestazione sarà possibile avvicinarsi ai numerosi tavoli informativi dell’ENPA (e altre Associazioni collegate) per porre qualsiasi quesito (maltrattamenti, ricerca senza animali, alimentazione, sterilizzazioni, abbandoni ecc,), acquistare simpatici gadget, iscriversi all’associazione, fare donazioni ecc.; ci sarà anche un Buffet con squisiti prodotti senza ingredienti animali o di origine animale e l’immancabile Pesca di beneficenza. Tutto il ricavato sarà destinato dall’Associazione al sostentamento e cura degli animali che ospita e per la messa a punto della nuova sede a Conegliano che consentirà di lavorare ancora meglio.

Il clou della giornata sarà ovviamente la sfilata del Bastardino (iscrizione soli 6 Euro) alla quale tutti possono partecipare con il loro amico a quattro zampe, se in regola con l’iscrizione all’anagrafe canina. Le categorie alle quali iscriversi sono quattro: Saggio - Sport...issimo – Tenero e Fotocopia del padrone. “Un grazie al partner d’eccezione, ALMO NATURE, che ci accompagna nel progetto “Adozioni”, poiché, per i cani vincitori di ogni categoria saranno premiati con una super confezione di crocchette offerti dalla ditta. Almo Nature è stata la prima azienda al mondo a produrre cibo per cani e gatti con il 100% di ingredienti HFC (Human Food Chain) e supporta col progetto “Adopt me” i nostri rifugi regalando agli adottanti una fornitura di cibo per il fabbisogno di un intero mese”.

Per la prima volta questa manifestazione sarà anche patrocinata dalla ditta TRE PONTI che donerà ai cani premiati una pettorina. “Un grazie particolare alla ditta Tre Ponti e le molte altre ditte che ci supportano con donazioni ed offerte “tuffandosi” con noi in questo meraviglioso progetto offrendoci il loro preziosissimo sostegno. Se non fosse stato per loro, non avremmo avuto le risorse per dare corpo a questa meravigliosa avventura.” Un’occasione dunque per stare assieme in allegria e contribuire a dare una mano ai meno fortunati che stanno ancora aspettando una famiglia che possa donare loro un po’ di sincero affetto. Un encomio particolare all’instancabile lavoro e alla dedizione dei volontari che con la loro generosa attività hanno fatto in modo che moltissimi trovatelli abbia trovato finalmente una famiglia ad accoglierli.