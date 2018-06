Festa europea della musica nelle piazze del centro di Treviso

TREVISO Anche quest’anno Treviso partecipa al progetto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo denominato “Festa della Musica”, accolto dal 1985 in tutta la penisola. Nel giugno del 1982, il Ministero della Cultura Francese fu il primo a ideare quest’iniziativa che permette ad artisti dilettanti e professionisti di riempire strade, cortili, piazze, giardini, stazioni e musei con la loro musica. In poco tempo, la Festa della Musica è diventata un vero e proprio fenomeno sociale, non accontentandosi solamente di rendere la pratica musicale visibile. L’Associazione Europea della Festa della Musica vanta tra le città fondatrici Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma e Senigallia.

A partire dal 2002, grazie all’impegno dell’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica (AIPFM), si sta diffondendo in tutto il territorio nazionale, coinvolgendo sempre più città. Ogni anno, il 21 giugno solstizio d’estate , ognuna di loro ospita numerosi concerti, soprattutto all’aria aperta, a cui partecipano musicisti di ogni livello e genere con lo scopo di avvicinare il pubblico alla musica. Ad oggi le città coinvolte sono 554. Quando si parla di Festa della Musica, si parla di spontaneità, disponibilità, curiosità unite al valore del gesto musicale e a concerti gratuiti. Dilettante o professionista, ognuno può esprimersi liberamente, perché questa Festa appartiene, prima di tutto, a coloro che fanno musica. Sul sito nazionale si possono reperire tutte le informazioni necessarie. A Treviso è stata programmata una serie di iniziative nelle piazze e nei posti più suggestivi della città. Quest’anno 37 realtà di ogni genere musicale hanno aderito a questa giornata di musica e creatività.

La Festa si terrà Giovedì 21 giugno dalle ore 11.00 alle ore 23.00 circa in tutta la città, sarà una giornata dedicata interamente alla musica dove ogni cittadino potrà apprezzare musiche diverse con musicisti che si cimenteranno tra classico, rap e moderno. Sarà una serata allegra che si concluderà in Piazza dei Signori con il Coro Stramare.