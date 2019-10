Torna a Treviso l'antica tradizione delle Fiere di San Luca

Dal 4 al 20 ottobre tornano le Fiere di San Luca, la festa popolare più amata dai trevigiani, ospitata nell’area di Prato Fiera. Sarà, come di consueto, una sagra grandiosa, con numerose attrazioni per bambini e adulti, luna park, stand gastronomici e musica.

IL PROGRAMMA

Venerdì 4 ottobre è in programma l’inaugurazione della manifestazione con una giornata dedicata ai bambini del Comune di Treviso e dei paesi limitrofi con biglietti omaggio – quest’anno ne sono stati distribuiti quasi 60.000 nelle scuole elementari e medie di Treviso e dintorni 2.200 nelle scuole materne – per provare e divertirsi con tutte le attrazioni presenti. Venerdì, oltre all’esibizione del gruppo majorettes del Circolo G. Villeneuve accompagnate dalla Banda musicale di Zero Branco, ci saranno truccabimbi, palloncini e, alle 19, il concerto della FunKasin Street Band. Si proseguirà sabato 5 ottobre con l’apertura ufficiale della manifestazione, fra luna park e stand gastronomici. La giornata di mercoledì 9 ottobre (dalle 15 alle 20.30) sarà interamente dedicata agli studenti delle scuole elementari e medie di Treviso e dei comuni limitrofi. Sabato 12 ottobre, invece, ci sarà il Cartoon Party con tutti i personaggi più famosi dei cartoni animati ospiti delle Fiere. La “Giornata dello Studente” tornerà mercoledì 16 ottobre mentre venerdì 18, in occasione delle celebrazioni del santo patrono San Luca, saranno protagonisti i bambini delle scuole materne con le premiazioni del concorso di disegno e poesia e l’esposizione di foto storiche delle Fiere nell’area stand gastronomico (alle 17) e la gara delle torte promossa dalle associazioni di ragazzi diversamente abili. Sabato 19 ottobre, alle 22.30, ci sarà lo spettacolo pirotecnico, alla vigilia dell’ultimo giorno delle Fiere.

LE ATTRAZIONI

Ci saranno infatti 21 attrazioni dedicate ai bambini e 46 agli adulti oltre alle novità rappresentate dal pendolo frontale, booster, giostra starflyer, trottola twist (seggiolino eiettabile) e un mini ottovolante per i bambini. Non mancheranno le specialità gastronomiche che hanno reso famose le Fiere di San Luca in tutto il Veneto: dall’oca arrosta ai folpi con il sedano, dai bigoli in salsa alla pasta al sugo d’oca, dalla pasta e fagioli alle trippe in brodo passando per il pasticcio al radicchio. Ma ci saranno anche veri e propri must come banchetti di caramelle, dolciumi, frittelle, zucchero filato. Inoltre ci sarà un banco di pesca di beneficenza organizzato dalla Parrocchia di Sant’Ambrogio.

CONCORSO

Come da tradizione, anche quest’anno si svolgerà il concorso di disegno e pittura delle Fiere di San Luca: gli insegnanti delle scuole primarie (elementari) sono infatti invitati a proporre un tema sulle Fiere di San Luca, dai personaggi o alla particolare atmosfera che le contraddistingue, con qualsiasi tecnica pittorica e un formato non superiore a 30 x 42 cm. I disegni saranno esposti nello stand gastronomico da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre mentre il concorso di poesia è aperto a tutti gli studenti delle scuole primarie di Treviso con premiazione in programma venerdì 18 ottobre alle 17.

ORARI

Le Fiere di San Luca saranno aperte dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 23, il venerdì dalle 15 alle 24, il sabato dalle 10 alle 1 e la domenica dalle 10 alle 24.

SICUREZZA E VIGILANZA

Durante le Fiere di San Luca saranno presenti incaricati dell’Ulss 2 per la vigilanza sanitaria su alimenti e bevande e attività di controllo da parte di Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, che vigilerà su eventuali attività abusive di commercio.