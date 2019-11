I "Gemelli diversi" alla discoteca Havana di Treviso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Appuntamento con la musica live all’Havana club di Treviso, in zona Fonderia, venerdì 8 novembre dalle ore 21 grande attesa per i celebri Gemelli DiVersi. La famosa band pop rap formatosi a Milano nel 1998 e composta da Thema e Strano, vanta una carriera ventennale, quasi un milione di copie vendute e molteplici riconoscimenti e prestigiose collaborazioni, tra gli altri con artisti del calibro degli Articolo 31. Il loro singolo di debutto “Un attimo ancora” è stato il primo passo verso la celebrità, ma è nel 2003 che il fenomeno Gemelli DiVersi” esplode in tutta la penisola con l’album “Fuego”, trascinato da singoli di grande successo come Tu no, Tu corri! e soprattutto Mary dei primi anni Duemila. Venerdì il duo Thema e Strano porterà live all’Havana una selezione delle loro canzoni più note. A riscaldare l’atmosfera le onde sonore del dj resident Ares. Ma non finisce qui.