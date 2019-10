Gioco imparo, evento riservato ai bambini in piazza dei Signori

In occasione della ricorrenza del 30° anniversario della Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989 l’Assessorato all'Istruzione del Comune di Treviso, in collaborazione con UNICEF Comitato Provinciale di Treviso e Telefono Azzurro, ha organizzato per sabato 19 ottobre 2019 alle 10 in Piazza dei Signori l’evento “Gioco imparo”. All’appuntamento, in programma nel mese di eventi dedicati al Bambino vedrà protagoniste le squadre degli istituti scolastici cittadini in una grande tavola da gioco a caselle.

In questi giorni è invece in distribuzione il libretto realizzato e stampato dal Comune di Treviso, dal titolo "In semplici parole, i diritti dei bambini". Il libretto donato può essere colorato, letto con mamma e papà, e completato in libertà con una riflessione personale rispetto ai vari diritti. Ogni scuola potrà poi “adottare un diritto” tra quelli citati nel libretto sul quale concentrare i sentimenti che emergono dal cuore di ogni bambino: i bambini potranno poi esprimere una riflessione sul quel diritto, riportandola su un cartoncino di forma personalizzata.

L'obiettivo è finalizzato ad arricchire la "Via dei Presepi" che come lo scorso anno ritroveremo durante il periodo natalizio. I biglietti infatti saranno poi raccolti e depositati in contenitori da porre a fianco dei presepi nelle chiese del centro storico, ed ogni visitatore potrà portarne uno via con sé, come ricordo.