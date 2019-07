Gioie musicali a Treviso per "Musei d'estate", una shubertiade piena di gioie

Giovedì 11 luglio alle 21, eccezionale appuntamento con Gioie Musicali a Treviso, al chiostro di Santa Caterina, realizzato in collaborazione con Asolo Musica-Veneto Musica per la rassegna “Musei d’Estate”. Direttamente da Asolo, dunque, ecco uno speciale ensemble d’archi formato da strepitosi docenti e giovani eccellenze provenienti dal Conservatorio di Castelfranco ad eseguire il celebre Quintetto con 2 violoncelli di Franz Schubert. La musica come interconnessione, senza confini e senza età, con maestri e giovani promesse si uniscono per questa speciale esecuzione: Madeleine Carruzzo, primo violino, prima donna a entrare a far parte dei Berliner Philharmoniker nel 1982; Teresa Storer, secondo violino, diplomata con lode al Conservatorio di Castelfranco, recentemente ammessa al Conservatorio di Boston; Georgy Kovalev, viola, vincitore di importanti concorsi internazionali ha collaborato con grandi nomi della musica internazionale come Gidon Kremer, Fazil Say, Steven Esserlis e Yurj Bashmet; Miriam Prandi, primo violoncello, è vincitrice di varie edizioni della “Rassegna Violoncellisti” di Vittorio Veneto, nel 2004 si è imposta al Concorso Geminiani, aggiudicandosi l’assegnazione di un importante violoncello. Nel 2006 le è stato conferito a Roma il “Premio Muzio Clementi”; Riccardo Baldizzi, secondo violoncello, anch’egli studente al biennio superiore a Castelfranco. Biglietti: € 6,00 (€ 3,00 minori di 14 anni e Soci di Asolo Musica). L’ingresso al chiostro sarà consentito dalle 20.30, fino ad esaurimento dei posti. Alle 17, inoltre, si rinnova anche il consueto appuntamento, ad Asolo, con “Strumenti in tazza grande”: al Caffè Centrale si ascolteranno suoni, storia e aneddoti del flauto.

CURRICULUM Madeleine Carruzzo, di nazionalità svizzera, si è laureata presso la Hochschule für Musik Detmold con Tibor Varga. Nel 1982 è la prima donna a entrare a far parte dei Berliner Philharmoniker. Oltre che con l'orchestra, Madeleine Carruzzo si esibisce come solista e suona in vari ensemble da camera come il Metropolis Ensemble of Berlin e la Philharmonic Streichersolisten.

Miriam Prandi, appena quindicenne, ottiene il diploma in pianoforte e in violoncello con lode e menzione. Ottiene il massimo dei voti ai Master di A. Meneses a Berna e con Natalia Gutman a Vienna, e segue alla Kronberg Academy le masterclass di Gary Hoffman e Frans Helmerson. Vincitrice di varie edizioni della “Rassegna Violoncellisti” di Vittorio Veneto, nel 2004 si è imposta al Concorso Geminiani, aggiudicandosi l’assegnazione di un importante violoncello. Nel 2006 le è stato conferito a Roma il “Premio Muzio Clementi”.

Georgy Kovalev, nemmeno trentenne e già un affermato esecutore, vincitore di importanti premi tra cui Yuri Bashmet International Competition di Mosca, della International Viola Competition di Tokyo e la Brahms International Competion. Collabora con grandi nomi della musica internazionale come Gidon Kremer, Fazil Say, Steven Esserlis e Yurj Bashmet.

Riccardo Baldizzi (violoncellista) e (violinista) sono due eccellenze del Conservatorio di Castelfranco Veneto, vincitori di concorsi che hanno vissuto in questi giorni di preparazione una speciale opportunità, quella di fare musica da camera con gli artisti internazionali ospiti del festival Gioie Musicali quali Madeleine Carruzzo, Georgy Kovalev e Miriam Prandi che hanno tenuto le masterclass del loro strumento e che si esibiranno in un concerto sinfonico di chiusura con l'orchestra il prossimo 13 luglio ad Asolo presso la Chiesa di San Gottardo

PROSSIMAMENTE A GIOIE MUSICALI:

VENERDÌ 12 LUGLIO

Asolo Caffè Centrale ore 17: “Strumenti in tazza grande “

Asolo, Sala della Ragione ore 18.30: Viola 2 Viola con Bruno Giuranna e Georgy Kovalev

Due generazioni della grande tradizione violistica a confronto in una speciale doppia intervista

Asolo Teatro E. Duse ore 21.30 : Concerto di creatività musicale

con Francesco Socal, Daniele Vianello, i Fredrich Micio e i partecipanti a Gioie Musicali

Il concerto di creatività musicale è uno spettacolo indefinito ed indefinibile in quanto prenderà forma nella settimana di lavoro con gli iscritti ai corsi. I generi quindi spazieranno dal klezmer allo swing e al rhythm and blues con tinte soul, passando per eventuali folli sperimentazioni.

SABATO 13 LUGLIO

Asolo, Caffè Centrale ore 17: “Strumenti in tazza grande“

Asolo, Chiesa di San Gottardo ore 21.30: Concerto sinfonico

con Madeleine Carruzzo, Georgy Kovalev, Miriam Prandi e Orchestra di Gioie Musicali diretta da Elisabetta Maschio

W. A. Mozart: Sinfonia Concertante per violino e viola, K 364 - Madeleine Carruzzo, violino; Georgy Kovalev, viola

R. Schumann: Concerto per violoncello e orchestra, op.129 - Miriam Prandi, violoncello.

Concerto dedicato alla Memoria del Maestro Carlos Kleiber a 15 anni dalla scomparsa… con un messaggio speciale.

DOMENICA 14 LUGLIO

Asolo, Caffè Centrale ore 11.30

“Strumenti in tazza grande “

Asolo, Chiesa di San Gottardo ore 21.30

Concerto dell’orchestra giovanile “La Réjouissance” con gli allievi del laboratorio orchestrale

Direttore Mike Applebaum

Una serata romantica con film e musica dal vivo eseguita da un’orchestra di giovanissimi diretta Mike Applebaum, autore degli arrangiamenti in programma.

SABATO 20 LUGLIO

Altivole, Auditorium Comunale “P.M. Ferraro” ore 21.30

Concerto lirico di Elisabetta Battaglia

Al pianoforte, Anastasia Rodionova e Andea Corazzin

TUTTI I CONCERTI E GLI SPETTACOLI AD ASOLO, A MONTEBELLUNA E AD ALTIVOLE SONO AD INGRESSO LIBERO E GRATUITO